Павел Дуров и Илон Маск подписались друга на друга в соцсетях

В последние сутки пользователи соцсети X (ранее Twitter — Прим. Life.ru) заметили, что основатель Telegram Павел Дуров и владелец X Илон Маск подписались друг на друга.

Аккаунт Маска — первая и единственная подписка Дурова, тогда как сам Илон читает 784 аккаунта в своей соцсети X.