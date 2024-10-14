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14 октября, 08:56

Павел Дуров и Илон Маск подписались друга на друга в соцсетях

Павел Дуров и Илон Маск. Фото © Getty Images © ТАСС / АР / Alex Brandon

Павел Дуров и Илон Маск. Фото © Getty Images © ТАСС / АР / Alex Brandon

В последние сутки пользователи соцсети X (ранее Twitter — Прим. Life.ru) заметили, что основатель Telegram Павел Дуров и владелец X Илон Маск подписались друг на друга.

Аккаунт Маска — первая и единственная подписка Дурова, тогда как сам Илон читает 784 аккаунта в своей соцсети X.

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А ранее Илон показал миру беспилотное такси — Cybercab от Tesla. Стоимость этого футуристического авто составит менее 30 тысяч долларов. Кстати, лишь 23% россиян готовы пересесть на беспилотный транспорт. 75% респондентов поделились, что не доверяют такой технике и даже боятся её.

Алена Пенчугина
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