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12 октября, 14:49

«Очень страшно»: Россияне рассказали об отношении к беспилотному транспорту

Опрос: 23% россиян готовы пересесть на беспилотный транспорт

Cybercab от Tesla. Обложка © X / Tesla

Cybercab от Tesla. Обложка © X / Tesla

Давеча Илон Маск показал миру беспилотный Cybercab от Tesla, который планируется использовать в качестве такси. Беспилотный транспорт тестируют и на российских дорогах. Однако наши граждане пока не готовы пересаживаться на него, показал опрос, проведённый Kp.ru.

По данным издания, лишь 23% россиян сегодня готовы пересесть на беспилотные такси и автобусы. Зато 75% респондентов заявили, что не доверят подобному транспорту или даже боятся.

«Ой, нет, я в беспилотную машину никогда не сяду, очень страшно. У нас водители водят слишком резко и непредсказуемо, так что я бы не рисковал. Только человек может думать, не алгоритмами. Машина-робот бездушная, она и котёнка на дороге переедет», — поделились мнениями участники опроса.

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Ранее Life.ru сообщал, что Генпрокуратура проверит доступность общественного транспорта для россиян. Особое внимание в ведомстве обратят на стоимость проезда, а также удобство и наличие маршрутов.

Борис Эльфанд
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