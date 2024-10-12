«Очень страшно»: Россияне рассказали об отношении к беспилотному транспорту

Давеча Илон Маск показал миру беспилотный Cybercab от Tesla, который планируется использовать в качестве такси. Беспилотный транспорт тестируют и на российских дорогах. Однако наши граждане пока не готовы пересаживаться на него, показал опрос, проведённый Kp.ru.

По данным издания, лишь 23% россиян сегодня готовы пересесть на беспилотные такси и автобусы. Зато 75% респондентов заявили, что не доверят подобному транспорту или даже боятся.

«Ой, нет, я в беспилотную машину никогда не сяду, очень страшно. У нас водители водят слишком резко и непредсказуемо, так что я бы не рисковал. Только человек может думать, не алгоритмами. Машина-робот бездушная, она и котёнка на дороге переедет», — поделились мнениями участники опроса.