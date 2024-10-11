Генпрокуратура проверит доступность общественного транспорта для россиян

Стоимость проезда в общественном транспорте, а также удобство и наличие маршрутов проверят по поручению главы Генпрокуратуры Игоря Краснова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Работники ведомства проверят исполнение законов при перевозке пассажиров и багажа в электрическом наземном и автомобильном транспорте. Особое внимание будет уделено процессу формирования цен на проезд, а также удобству маршрутов. А в новых регионах проверят, насколько местный транспорт интегрирован в нормативное поле России.

По итогам часть маршрутов может измениться, исчезнуть или добавиться, отметили в ведомстве. Проверки, как ожидается, позволят минимизировать скопления людей на остановках и снизить количество аварий.