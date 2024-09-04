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4 сентября, 13:11

Российских чиновников захотели обязать ездить на общественном транспорте

В Думу внесли проект об обязательной езде чиновников на общественном транспорте

Российских чиновников хотят обязать пользоваться общественным транспортом. Внесённый фракцией «Новые люди» в Госдуму законопроект предлагает руководителям органов власти и парламентариям всех уровней дважды в неделю устраивать так называемый «День без автомобиля».

Соответствующую инициативу подготовил депутат Владимир Плякин. Предполагается, что даты и порядок проведения «Дней без автомобиля» будут устанавливаться членами правительства. Как считают авторы, законопроект поможет чиновникам лучше понять проблемы общественного транспорта в их регионе.

«Более того, пример чиновников по массовому использованию общественного транспорта может побудить больше граждан отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта, что также будет способствовать уменьшению загруженности дорог и улучшению экологической обстановки в городах», — говорится в пояснительной записке.

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К слову, российских чиновников пересаживаться на отечественный автопром ранее призвал президент Владимир Путин. Он предложил искоренить закупку машин иностранного производства. Выполнить требование вызвались депутаты петербургского Законодательного собрания и сотрудники Минфина.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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