Российских чиновников захотели обязать ездить на общественном транспорте
В Думу внесли проект об обязательной езде чиновников на общественном транспорте
Российских чиновников хотят обязать пользоваться общественным транспортом. Внесённый фракцией «Новые люди» в Госдуму законопроект предлагает руководителям органов власти и парламентариям всех уровней дважды в неделю устраивать так называемый «День без автомобиля».
Соответствующую инициативу подготовил депутат Владимир Плякин. Предполагается, что даты и порядок проведения «Дней без автомобиля» будут устанавливаться членами правительства. Как считают авторы, законопроект поможет чиновникам лучше понять проблемы общественного транспорта в их регионе.
«Более того, пример чиновников по массовому использованию общественного транспорта может побудить больше граждан отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта, что также будет способствовать уменьшению загруженности дорог и улучшению экологической обстановки в городах», — говорится в пояснительной записке.
К слову, российских чиновников пересаживаться на отечественный автопром ранее призвал президент Владимир Путин. Он предложил искоренить закупку машин иностранного производства. Выполнить требование вызвались депутаты петербургского Законодательного собрания и сотрудники Минфина.
Life.ru