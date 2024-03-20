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20 марта, 08:22

Глава АвтоВАЗ рассказал Life.ru, хватит ли "Лад" на всех чиновников

Глава АвтоВАЗ Соколов: Автомобилей Lada хватит на всех российских чиновников

Глава АвтоВАЗ Максим Соколов рассказал Life.ru, что отечественных автомобилей Lada хватит на всех российских чиновников — и федерального, и регионального уровней. По его словам, производственный план на 2024 год составляет более 500 тысяч машин.

"Конечно, у нас производственный план на этот год более 500 тысяч автомобилей. При этом в мае мы запускаем конвейер для производства в Ижевске, там будут [выпускать] "Ларгус", кстати, тоже современный, комфортный автомобиль. Плюс завод в Санкт-Петербурге. В общем, для обеспечения чиновников всех уровней — и федерального, и регионального — бренда Lada и её суббрендов точно хватит", подчеркнул Соколов.

Глава АвтоВАЗ Соколов: Автомобилей Lada хватит на всех российских чиновников. Видео © Life.ru

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Напомним, пересаживаться на отечественный автопром чиновники начали летом 2023 года, когда к этому призвал президент России Владимир Путин. Глава государства предложил искоренить повсеместную закупку иностранных машин. Выполнить требование вызвались депутаты петербургского Законодательного собрания, сотрудники Минфина, а губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уже водит Lada Aura. Поступили отечественные автомобили разных марок и в гараж Госдумы.

Александр Юнашев
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