Орешкин похвастался Life.ru высоким рейтингом в такси

Рейтинг Замглавы Администрации президента РФ Максима Орешкина в одном из приложений такси составляет 4.93 из 5 баллов. Этим чиновник похвастался в беседе с Life.ru на полях Восточного экономического форума.

Орешкин рассказал про свой рейтинг в приложении такси. Видео © Life.ru

«У меня 4.93 всего, кстати», — отметил Орешкин.

Замглавы АП рассказал, что чаще всего ездит на такси эконом-класса. По его мнению, так интереснее. Говоря о том, что таксисты зачастую занижают рейтинг пассажира из-за недостаточных чаевых, Орешкин пообещал «поставить галочку».