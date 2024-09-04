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4 сентября, 09:06

Орешкин похвастался Life.ru высоким рейтингом в такси

Замглавы АП Орешкин пообещал оставлять больше чаевых таксистам

Рейтинг Замглавы Администрации президента РФ Максима Орешкина в одном из приложений такси составляет 4.93 из 5 баллов. Этим чиновник похвастался в беседе с Life.ru на полях Восточного экономического форума.

Орешкин рассказал про свой рейтинг в приложении такси. Видео © Life.ru

«У меня 4.93 всего, кстати», — отметил Орешкин.

Замглавы АП рассказал, что чаще всего ездит на такси эконом-класса. По его мнению, так интереснее. Говоря о том, что таксисты зачастую занижают рейтинг пассажира из-за недостаточных чаевых, Орешкин пообещал «поставить галочку».

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Ранее Орешкин рассказал, что прокатился по Владивостоку на такси эконом-класса, и за время поездки «узнал всё» о ситуации в городе. Чиновник призвал «собраться и всё достроить», чтобы извозчики каждый раз находили новый объект критики, и таким способом исправить ситуацию в городе.

Обложка ©

Life.ru

Николай Рюмин
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