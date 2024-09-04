Орешкин похвастался Life.ru высоким рейтингом в такси
Замглавы АП Орешкин пообещал оставлять больше чаевых таксистам
Рейтинг Замглавы Администрации президента РФ Максима Орешкина в одном из приложений такси составляет 4.93 из 5 баллов. Этим чиновник похвастался в беседе с Life.ru на полях Восточного экономического форума.
Орешкин рассказал про свой рейтинг в приложении такси. Видео © Life.ru
«У меня 4.93 всего, кстати», — отметил Орешкин.
Замглавы АП рассказал, что чаще всего ездит на такси эконом-класса. По его мнению, так интереснее. Говоря о том, что таксисты зачастую занижают рейтинг пассажира из-за недостаточных чаевых, Орешкин пообещал «поставить галочку».
Ранее Орешкин рассказал, что прокатился по Владивостоку на такси эконом-класса, и за время поездки «узнал всё» о ситуации в городе. Чиновник призвал «собраться и всё достроить», чтобы извозчики каждый раз находили новый объект критики, и таким способом исправить ситуацию в городе.
Life.ru