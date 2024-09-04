Орешкин пошутил, что от таксиста во Владивостоке узнал всё о ситуации в городе
Максим Орешкин. Обложка © Life.ru
Замглавы Администрации президента РФ Максим Орешкин рассказал, что проехал по Владивостоку на такси эконом-класса, и за время поездки «узнал всё» о ситуации в городе.
«С таксистом можно ещё хорошо поговорить. Я много узнал про губернатора, про то, чем занимается его жена, сыновья, про то, как город не развивается, что не сделано и так далее» — рассказал Орешкин на полях Восточного экономического форума.
Чиновник призвал «собраться и всё достроить», чтобы таксисты каждый раз находили новый объект критики, и таким образом поправить ситуацию в городе.
Напомним, Восточный экономический форум-2024 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. В мероприятиях ВЭФ-2024 ожидается участие свыше 6000 человек из 76 стран и территорий. С 4 по 5 сентября на форуме будет присутствовать президент России Владимир Путин.