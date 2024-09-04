Орешкин пошутил, что от таксиста во Владивостоке узнал всё о ситуации в городе

Замглавы Администрации президента РФ Максим Орешкин рассказал, что проехал по Владивостоку на такси эконом-класса, и за время поездки «узнал всё» о ситуации в городе.

«С таксистом можно ещё хорошо поговорить. Я много узнал про губернатора, про то, чем занимается его жена, сыновья, про то, как город не развивается, что не сделано и так далее» — рассказал Орешкин на полях Восточного экономического форума.