Российских автомобилистов предупредили о скором подорожании ОСАГО на 30%

В России в скором времени может вырасти стоимость полисов ОСАГО, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, водителям придётся раскошелиться на дополнительные 30%.

«Возможно – продавят решение за счёт увеличения базового тарифа. Или внесут поправки в территориальные коэффициенты. В общем, выход найдут», — отметил собеседник Kp.ru.

От также отметил, что заявления о якобы росте цен на запчасти — это всего лишь оправдания. Страховщики платят по ОСАГО непосредственно автосервисам не более чем в пяти процентах случаев. В основном же компенсацию деньгами получают сами водители.

«А компенсацию эту рассчитывают согласно справочнику РСА, где цены на большинство запчастей занижены в три раза. И это без поправки на коэффициент износа!», — возмутился эксперт.

К слову, в Российском союзе автостраховщиков с прогнозом не согласились. Там не видят предпосылок для удорожания полисов ОСАГО, поскольку в обновлённом справочнике РСА сегмент легковых машин не изменился.