«Создать соцсеть за 4 недели»: Дуров в 40-летний юбилей вспомнил о своём первом детище
Дуров в 40-летний юбилей впервые рассказал, как создавал «Вконтакте»
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Миллиардер Павел Дуров, которому сегодня исполнилось 40 лет, впервые рассказал, как до отъезда из Санкт-Петербурга создал «ВКонтакте» и какую роль в этом сыграл его старший брат Николай. Так, идея о соцсети у него появилась сразу после выпуска из университета.
«Я хотел поддерживать связь со своими бывшими однокурсниками, но я знал, что это будет трудно без веб-сайта, где все могли бы найти друг друга. Поэтому в конце августа 2006 года я поставил себе цель — создать соцсеть для студентов и выпускников университета за четыре недели», — написал Дуров в телеграм-канале.
Предприниматель отметил, что к тому моменту уже неплохо владел программированием, однако ему всё равно потребовалась помощь брата. Николай в то время уже жил в Германии и был сосредоточен на математической диссертации в Университете Макса Планка в Бонне. По словам Дурова, его брат отказался помогать, но дал совет. В частности, он рекомендовал Павлу написать код для авторизации пользователя и заверил, что тот обязательно справится с этой задачей.
Как подчеркнул Дуров, именно тогда он впервые понял, что каждая сложная задача — это комбинация множества простых заданий. А если разбить большой проект на управляемые части и расположить их в правильном порядке, то можно добиться успеха в любой сфере.
«Опыт самостоятельного создания первой версии «Вконтакте» в 2006 году был настолько ценным, что определил мою карьеру. Как единственному члену команды разработчиков, мне приходилось выполнять работу front-end разработчика, back-end разработчика, UX/UI дизайнера, системного администратора и менеджера по продукту — всё сразу. Я научился понимать основы всех этих профессий», — резюмировал Павел.
Ранее Дуров показал архивное фото со старшей дочерью и в шутку заявил, что именно она стоит за запуском Telegrаm. Вероятно, таким образом он ответил Ирине Болгар, которая недавно заявила о своих правах на популярный мессенджер.
Напомним, 29 августа Дуров был освобождён после четырёхдневного ареста, но без возможности покинуть территорию Франции. Кроме того, суд обязал его внести залог в размере пяти миллионов евро. Теперь предприниматель будет находиться под постоянным наблюдением. Основателю Telegram предъявили множество обвинений, и по одному из них ему может грозить до десяти лет лишения свободы.