«Создать соцсеть за 4 недели»: Дуров в 40-летний юбилей вспомнил о своём первом детище

Миллиардер Павел Дуров, которому сегодня исполнилось 40 лет, впервые рассказал, как до отъезда из Санкт-Петербурга создал «ВКонтакте» и какую роль в этом сыграл его старший брат Николай. Так, идея о соцсети у него появилась сразу после выпуска из университета.

«Я хотел поддерживать связь со своими бывшими однокурсниками, но я знал, что это будет трудно без веб-сайта, где все могли бы найти друг друга. Поэтому в конце августа 2006 года я поставил себе цель — создать соцсеть для студентов и выпускников университета за четыре недели», — написал Дуров в телеграм-канале.

Предприниматель отметил, что к тому моменту уже неплохо владел программированием, однако ему всё равно потребовалась помощь брата. Николай в то время уже жил в Германии и был сосредоточен на математической диссертации в Университете Макса Планка в Бонне. По словам Дурова, его брат отказался помогать, но дал совет. В частности, он рекомендовал Павлу написать код для авторизации пользователя и заверил, что тот обязательно справится с этой задачей.



Как подчеркнул Дуров, именно тогда он впервые понял, что каждая сложная задача — это комбинация множества простых заданий. А если разбить большой проект на управляемые части и расположить их в правильном порядке, то можно добиться успеха в любой сфере.