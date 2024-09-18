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18 сентября, 12:08

Ирина Болгар назвала Telegram совместно нажитым с Дуровым имуществом

Павел Дуров, Ирина Болгар. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ durov,missbolgar

Павел Дуров, Ирина Болгар. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ durov,missbolgar

Предполагаемая мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что считает мессенджер Telegram совместно нажитым имуществом, поскольку они были в отношениях 10 лет.

«В некоторых странах существует возможность признания де-факто брака официальным. В других — можно претендовать на долю совместно приобретённого имущества по гражданскому праву», — написала она в соцсетях.

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Напомним, Ирина Болгар ворвалась в повестку, заявив, что является матерью троих детей Павла Дурова. Она даже предоставила свидетельств о рождении, документы о признании отцовства. Болгар заявляет, что училась в Санкт-Петербурге вместе с основателем Telegram, в браке она с ним не состояла, но дала детям его фамилию. Также она подала на предполагаемого отца детей в суд, утверждая, что Дуров якобы избивал младшего сына в период с 2021 по 2022 год.

Полина Никифорова
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