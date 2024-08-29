«Мне пришлось»: Болгар пожаловалась на хейт после её иска на Дурова и выложила пост с объяснениями
Болгар заявила, что подала в суд на Дурова не ради ухудшения его положения
Ирина Болгар, Павел Дуров и их дети. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ missbolgar
Предполагаемая мать троих детей Павла Дурова пожаловалась на хейт в Сети после информации о подачи ею иска в отношении основателя Telegram. На странице в социальной сети Ирина Болгар заявила, что её поступки были вынужденной мерой и поступала она таким образом ради детей.
Так, Болгар пояснила, что столкнулась с волной хейта после того, как сведения о подаче ею заявления на Дурова просочились в СМИ. Она заявила, что инициировала судебные процедуры в Швейцарии, так как думала только о безопасности своих детей.
«Вы серьёзно думаете, что кто-то подаёт в суд такие иски без крайней необходимости? Я была заблокирована и парализована в административном отношении, поэтому мне пришлось обратиться за предоставлением полной родительской опеки, чтобы иметь возможность срочно обновить документы для моих детей», — заявила Болгар.
В связи с этим она подчеркнула, что не подавала в суд на Дурова ради усугубления его положения во Франции или извлечения собственной выгоды из этой ситуации. Болгар напомнила, что она является многодетной матерью-одиночкой и поэтому она будет сражаться с кем угодно, чтобы защитить своих детей.
Напомним, в июле появилась информация, что Дуров является отцом трёх детей. Мать детей — Ирина Болгар, с которой он якобы учился в Санкт-Петербурге. Сам миллиардер провокационно отреагировал на раскрытую информацию. Он рассказал, что стал отцом более 100 детей, потому что сдал сперму в клинике, что и сделало его "супермногодетным". Недавно стало известно, что Болгар подала на Дурова в суд за избиение младшего сына. Спустя время она также раскрыла, что бизнесмена лишили родительских прав.