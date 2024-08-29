«Мне пришлось»: Болгар пожаловалась на хейт после её иска на Дурова и выложила пост с объяснениями

Предполагаемая мать троих детей Павла Дурова пожаловалась на хейт в Сети после информации о подачи ею иска в отношении основателя Telegram. На странице в социальной сети Ирина Болгар заявила, что её поступки были вынужденной мерой и поступала она таким образом ради детей.

Так, Болгар пояснила, что столкнулась с волной хейта после того, как сведения о подаче ею заявления на Дурова просочились в СМИ. Она заявила, что инициировала судебные процедуры в Швейцарии, так как думала только о безопасности своих детей.

«Вы серьёзно думаете, что кто-то подаёт в суд такие иски без крайней необходимости? Я была заблокирована и парализована в административном отношении, поэтому мне пришлось обратиться за предоставлением полной родительской опеки, чтобы иметь возможность срочно обновить документы для моих детей», — заявила Болгар.