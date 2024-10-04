«Она — настоящий мозг»: Дуров показал Ирине Болгар, с кем на самом деле запустил Telegrаm

Предприниматель Павел Дуров показал архивное фото со старшей дочерью и в шутку заявил, что именно она стоит за запуском Telegrаm. Вероятно, таким образом он ответил Ирине Болгар, которая недавно заявила о своих правах на популярный мессенджер.

«Вот моя старшая дочь рассказывает мне, как запустить Telegram летом 2013 года. Она — настоящий мозг, стоящий за всем этим, ребята», — подписал снимок бизнесмен.

Девочка, предположительно, родилась в браке с первой женой Дурова Дарьей Бондаренко. Предпринимателю она родила двоих детей — дочь и сына.