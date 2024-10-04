«Она — настоящий мозг»: Дуров показал Ирине Болгар, с кем на самом деле запустил Telegrаm
Дуров показал фото старшей дочери и в шутку заявил, что она запустила Telegrаm
Дуров со старшей дочерью. Обложка © Telegram / Du Rove's Channel
Предприниматель Павел Дуров показал архивное фото со старшей дочерью и в шутку заявил, что именно она стоит за запуском Telegrаm. Вероятно, таким образом он ответил Ирине Болгар, которая недавно заявила о своих правах на популярный мессенджер.
«Вот моя старшая дочь рассказывает мне, как запустить Telegram летом 2013 года. Она — настоящий мозг, стоящий за всем этим, ребята», — подписал снимок бизнесмен.
Девочка, предположительно, родилась в браке с первой женой Дурова Дарьей Бондаренко. Предпринимателю она родила двоих детей — дочь и сына.
Ранее Ирина Болгар, которая утверждает, что родила трёх детей от Дурова, назвала Telegram их совместно нажитым имуществом. По её словам, за 10 лет в отношениях с предпринимателем она якобы имела доступ к пользованию «семейными активами» по договорам, «которые, как оказалось, могут быть нарушены в любой момент».