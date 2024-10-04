Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 18:44

«Она — настоящий мозг»: Дуров показал Ирине Болгар, с кем на самом деле запустил Telegrаm

Дуров показал фото старшей дочери и в шутку заявил, что она запустила Telegrаm

Дуров со старшей дочерью. Обложка © Telegram / Du Rove&#x27;s Channel

Дуров со старшей дочерью. Обложка © Telegram / Du Rove's Channel

Предприниматель Павел Дуров показал архивное фото со старшей дочерью и в шутку заявил, что именно она стоит за запуском Telegrаm. Вероятно, таким образом он ответил Ирине Болгар, которая недавно заявила о своих правах на популярный мессенджер.

«Вот моя старшая дочь рассказывает мне, как запустить Telegram летом 2013 года. Она — настоящий мозг, стоящий за всем этим, ребята», — подписал снимок бизнесмен.

Девочка, предположительно, родилась в браке с первой женой Дурова Дарьей Бондаренко. Предпринимателю она родила двоих детей — дочь и сына.

Ранее Ирина Болгар, которая утверждает, что родила трёх детей от Дурова, назвала Telegram их совместно нажитым имуществом. По её словам, за 10 лет в отношениях с предпринимателем она якобы имела доступ к пользованию «семейными активами» по договорам, «которые, как оказалось, могут быть нарушены в любой момент».

Представитель Дурова прояснил истинную природу его отношений с Болгар
Представитель Дурова прояснил истинную природу его отношений с Болгар
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Павел Дуров
  • Telegram
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров