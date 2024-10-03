Охотилась только за деньгами: Представитель Дурова прояснил истинную природу его отношений с Болгар
NYT: Павел Дуров и Болгар никогда не были парой, она тратила алименты на роскошь
Дуров с Болгар и детьми. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar
Павел Дуров и Ирина Болгар, которая родила от него детей, никогда не были парой. У предпринимателя множество детей и он выделял на каждого по 10 тысяч долларов в месяц, сообщил представитель основателя Telegram в разговоре с изданием The New York Times.
Собеседник газеты добавил, что Болгар получала от Дурова алименты на детей, но использовала их не по назначению. По его словам, она тратила эти деньги на роскошную жизнь и всяческие излишества.
«Расточительность росла по мере того, как Telegram стало мировым хитом и закрепило за Дуровым статус миллиардера и одного из самых влиятельных в мире руководителей в сфере технологий. Летом они [Дуров и Болгар] тратили около 1 миллиона долларов в месяц на курорте площадью 116 акров на Сардинии. В Дубае они жили в пентхаусе на берегу моря с собственным лифтом. Частные самолёты доставляли их в Париж, Италию и Монако», — говорится в тексте.
Она со временем, как заявляла ранее Болгар, Дуров якобы превратился из принципиального предпринимателя, которым она восхищалась, во всё более высокомерного, контролирующего и, в конечном итоге, оскорбительного человека.
Напомним, Ирина Болгар внезапно появилась в новостной повестке, заявив, что родила троих детей от Павла Дурова, и показав их свидетельства о рождении, а также документы о признании отцовства. Она рассказала, что училась вместе с предпринимателем в Петербурге, а дети получили фамилию отца, хотя в брак пара не вступала. После этого она подала на Дурова в суд, обвинив его в физическом насилии над младшим сыном. Также она заявила, что Telegram — их с бизнесменом совместно нажитое имущество.