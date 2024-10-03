Охотилась только за деньгами: Представитель Дурова прояснил истинную природу его отношений с Болгар

Павел Дуров и Ирина Болгар, которая родила от него детей, никогда не были парой. У предпринимателя множество детей и он выделял на каждого по 10 тысяч долларов в месяц, сообщил представитель основателя Telegram в разговоре с изданием The New York Times.

Собеседник газеты добавил, что Болгар получала от Дурова алименты на детей, но использовала их не по назначению. По его словам, она тратила эти деньги на роскошную жизнь и всяческие излишества.

«Расточительность росла по мере того, как Telegram стало мировым хитом и закрепило за Дуровым статус миллиардера и одного из самых влиятельных в мире руководителей в сфере технологий. Летом они [Дуров и Болгар] тратили около 1 миллиона долларов в месяц на курорте площадью 116 акров на Сардинии. В Дубае они жили в пентхаусе на берегу моря с собственным лифтом. Частные самолёты доставляли их в Париж, Италию и Монако», — говорится в тексте.