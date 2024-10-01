Болгар анонсировала фильм Netflix о романе с Дуровым и сразу передумала

Предполагаемая мать детей Павла Дурова Ирина Болгар собирается сделать их взаимоотношения с предпринимателем Павлом Дуровым достоянием общественности, выпустив про них книгу и фильм. По её словам, сюжет будет основан на её дневниках, в которых содержится 10-летняя история романа женщины с основателем Telegram. Об этом она заявила у себя в соцсетях.

У Ирины Болгар осталась куча фото и видео, а также переписки с Павлом Дуровым и заметки из личной хроники. Оглянув все свои архивы, смышлёная женщина поняла, что все эти материалы необходимо монетизировать. В соцсетях она заявила, что уже в скором времени мир увидит книгу, посвящённую её отношениям с предпринимателем. А сразу за ней последует фильм, основанный исключительно на реальных событиях, подчеркивает в своей публикации Болгар.

К сожалению, такое рвение к искусству в Болгар проснулось не из-за снизошедшего на неё вдохновения. Ей просто нужны деньги, поскольку, по её словам, Дуров более 1,5 года назад прекратил делиться деньгами, а её доходов недостаточно для оплаты частных школ, дополнительных занятий и поездок на каникулы.

Болгар утверждает, что алименты Дуров платить отказался, закинув её в чёрный список. Из-за этого ей приходится тратить накопленные деньги и искать дополнительные источники дохода.

Сейчас она ведёт переговоры с продюсерами и издательствами, обсуждая с ними то, какими в итоге могут получиться фильм и книга о её отношениях с Павлом Дуровым. При этом Болгар даже написала, что планирует передать сценарий компании Netflix. Однако вскоре она передумала и удалила комментарий, но пользователи Сети уже успели сделать скриншоты.