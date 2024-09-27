Не мог бросить друга: Французский миллиардер предоставил Дурову «тайные апартаменты»

«Для меня он ещё не пересек черту, потому что он ещё не был осужден... И я не знаю, покушался ли он на эту черту. Но я могу вам сказать, что, когда оказываются в тюрьме, появляются проблемы с законом, все исчезают», — отметил Ньель.