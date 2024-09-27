Не мог бросить друга: Французский миллиардер предоставил Дурову «тайные апартаменты»
Французский бизнесмен Ньель признался, что предоставил Дурова тайные апартаменты
Ксавье Ньель. Обложка © Wikipedia / Olivier Ezratty
Французский бизнесмен Ксавье Ньель подтвердил, что помог основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, который был вынужден остаться в стране из-за условий судебного контроля. В эфире RMC миллиардер признался, что предоставил программисту «тайные апартаменты».
«Для меня он ещё не пересек черту, потому что он ещё не был осужден... И я не знаю, покушался ли он на эту черту. Но я могу вам сказать, что, когда оказываются в тюрьме, появляются проблемы с законом, все исчезают», — отметил Ньель.
Бизнесмен добавил, что не мог оставить друга в беде.
Напомним, ранее стало известно, что сразу после задержания Дуров просил связаться с близким миллиардером Ньелем, близким к президенту Франции Эмманюэлю Макрону. 56-летнему предпринимателю принадлежат телекоммуникационный гигант Iliad, материнская компания Free. Также Ньель является одним из совладельцев газеты Le Monde. Состояние французского магната достигает порядка 10,5 миллиарда долларов.
Павла Дурова задержали во Франции 24 августа из-за отказа в сотрудничестве с властями. Позже суд отпустил его под залог, Life.ru снял момент освобождения. Сейчас бизнесмен не может выехать за рубеж, ему вменяют шесть преступлений. Дуров пообещал, что сервис будет бороться с терроризмом. Он согласился передавать французским властям данные о предполагаемых преступниках по запросу.