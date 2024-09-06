Дуров назвал борьбу с преступниками в Telegram личной целью

Основатель Telegram Павел Дуров в первом публичном заявлении после задержания в Париже рассказал о помощи французским властям. По его словам, он откликнулся на просьбу спецслужб Пятой республики и создал горячую линию с мессенджером для борьбы с угрозой терроризма в стране.

«У французских властей было множество способов связаться со мной, чтобы попросить о помощи. Как гражданин Франции, я был частым гостем во французском консульстве в Дубае. Некоторое время назад, когда меня попросили, я лично помог им создать горячую линию с Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции», — рассказал основатель платформы.

Тем временем Дуров признал, что резкий скачок в числе пользователей «телеги» до 950 миллионов человек облегчил использование мессенджера для преступников. Борьбу с этим он назвал своей личной целью. По его словам, команда Telegram уже начала работу в данном вопросе и достигла прогресса.