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5 сентября, 21:47

Дуров назвал борьбу с преступниками в Telegram личной целью

Дуров: Между Францией и Telegram был создан канал для борьбы с терроризмом

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Основатель Telegram Павел Дуров в первом публичном заявлении после задержания в Париже рассказал о помощи французским властям. По его словам, он откликнулся на просьбу спецслужб Пятой республики и создал горячую линию с мессенджером для борьбы с угрозой терроризма в стране.

«У французских властей было множество способов связаться со мной, чтобы попросить о помощи. Как гражданин Франции, я был частым гостем во французском консульстве в Дубае. Некоторое время назад, когда меня попросили, я лично помог им создать горячую линию с Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции», — рассказал основатель платформы.

Тем временем Дуров признал, что резкий скачок в числе пользователей «телеги» до 950 миллионов человек облегчил использование мессенджера для преступников. Борьбу с этим он назвал своей личной целью. По его словам, команда Telegram уже начала работу в данном вопросе и достигла прогресса.

«Утверждения некоторых СМИ о том, что Telegram — это своего рода анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности. Каждый день мы удаляем миллионы вредоносных постов и каналов. Мы ежедневно публикуем отчёты о прозрачности», — добавил Дуров.

Дуров сделал первое заявление после задержания
Дуров сделал первое заявление после задержания

Как сообщал Life.ru, Дурова задержали во Франции 24 августа. Основателю Telegram вменяют целый ряд преступлений, причём только по одному эпизоду ему грозит солидный срок — до десяти лет тюрьмы. Суд решил отпустить бизнесмена на свободу, но он должен заплатить залог в пять миллионов евро и находиться под надзором, то есть выехать из Франции Дуров не сможет. В Кремле отметили, что у РФ были вопросы к Дурову по работе платформы, но его не арестовывали.

Оксана Попова
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