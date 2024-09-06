Дуров назвал борьбу с преступниками в Telegram личной целью
Дуров: Между Францией и Telegram был создан канал для борьбы с терроризмом
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Основатель Telegram Павел Дуров в первом публичном заявлении после задержания в Париже рассказал о помощи французским властям. По его словам, он откликнулся на просьбу спецслужб Пятой республики и создал горячую линию с мессенджером для борьбы с угрозой терроризма в стране.
«У французских властей было множество способов связаться со мной, чтобы попросить о помощи. Как гражданин Франции, я был частым гостем во французском консульстве в Дубае. Некоторое время назад, когда меня попросили, я лично помог им создать горячую линию с Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции», — рассказал основатель платформы.
Тем временем Дуров признал, что резкий скачок в числе пользователей «телеги» до 950 миллионов человек облегчил использование мессенджера для преступников. Борьбу с этим он назвал своей личной целью. По его словам, команда Telegram уже начала работу в данном вопросе и достигла прогресса.
«Утверждения некоторых СМИ о том, что Telegram — это своего рода анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности. Каждый день мы удаляем миллионы вредоносных постов и каналов. Мы ежедневно публикуем отчёты о прозрачности», — добавил Дуров.
Как сообщал Life.ru, Дурова задержали во Франции 24 августа. Основателю Telegram вменяют целый ряд преступлений, причём только по одному эпизоду ему грозит солидный срок — до десяти лет тюрьмы. Суд решил отпустить бизнесмена на свободу, но он должен заплатить залог в пять миллионов евро и находиться под надзором, то есть выехать из Франции Дуров не сможет. В Кремле отметили, что у РФ были вопросы к Дурову по работе платформы, но его не арестовывали.