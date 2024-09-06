Основатель Telegram Павел Дуров сделал первое заявление после задержания во Франции. По словам бизнесмена, после прибытия в Париж его допрашивали в полиции на протяжении четырёх дней.

«В прошлом месяце меня допрашивала полиция в течение четырёх дней после прибытия в Париж. Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, поскольку французские власти не получили ответов от Telegram», — написал Дуров в телеграм-канале.

Вопросы французских властей основатель мессенджера назвал «удивительными». Он пояснил, У Telegram есть официальный представитель в ЕС, который отвечает на запросы ЕС. Более того, У французских властей было множество способов связаться с ним, чтобы попросить о помощи, однако они этого не сделали.

Дуров подчеркнул, что по правилам, если страна недовольна интернет-сервисом, то общепринятой практикой является начало судебного иска против самого сервиса, а не его владельца, как вышло в случае с ним самим.

«Использование законов эпохи до смартфонов для обвинения генерального директора в преступлениях, совершённых третьими лицами на платформе, которой он управляет, является ошибочным подходом. Создание технологий и так достаточно сложно. Ни один новатор никогда не создаст новые инструменты, если он знает, что может быть привлечён к личной ответственности за потенциальное злоупотребление этими инструментами», — заявил Дуров.