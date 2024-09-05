Путин назвал избирательными действия властей Франции из-за ареста Дурова

Решение Франции об аресте основателя Telegram Павла Дурова является избирательным. Об этом заявил президент РФ Владимир на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Если с Дуровым так поступают, то надо и других, наверное, тоже закрывать и арестовывать, либо сажать их под домашний или какой-то другой арест, связанный с ограничением свободы», — указал глава государства.