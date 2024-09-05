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5 сентября, 08:18

Путин назвал избирательными действия властей Франции из-за ареста Дурова

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Решение Франции об аресте основателя Telegram Павла Дурова является избирательным. Об этом заявил президент РФ Владимир на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Если с Дуровым так поступают, то надо и других, наверное, тоже закрывать и арестовывать, либо сажать их под домашний или какой-то другой арест, связанный с ограничением свободы», — указал глава государства.

Российский лидер уточнил, что ему не совсем поняты действия французских властей касаемо ареста Дурова.

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Напомним, что 24 августа во Франции задержали Павла Дурова. Основателю Telegram вменяют целый ряд преступлений, только по одному эпизоду ему грозит солидный срок — до десяти лет тюрьмы. Между тем суд решил отпустить бизнесмена на свободу, но он должен заплатить залог в пять миллионов евро и находиться под надзором, то есть выехать из Франции Дуров не сможет. В Кремле отметили, что у РФ были вопросы к Дурову по работе платформы, но его не арестовывали.

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Дарья Нарыкова
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