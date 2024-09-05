Путин назвал избирательными действия властей Франции из-за ареста Дурова
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Решение Франции об аресте основателя Telegram Павла Дурова является избирательным. Об этом заявил президент РФ Владимир на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
«Если с Дуровым так поступают, то надо и других, наверное, тоже закрывать и арестовывать, либо сажать их под домашний или какой-то другой арест, связанный с ограничением свободы», — указал глава государства.
Российский лидер уточнил, что ему не совсем поняты действия французских властей касаемо ареста Дурова.
Напомним, что 24 августа во Франции задержали Павла Дурова. Основателю Telegram вменяют целый ряд преступлений, только по одному эпизоду ему грозит солидный срок — до десяти лет тюрьмы. Между тем суд решил отпустить бизнесмена на свободу, но он должен заплатить залог в пять миллионов евро и находиться под надзором, то есть выехать из Франции Дуров не сможет. В Кремле отметили, что у РФ были вопросы к Дурову по работе платформы, но его не арестовывали.