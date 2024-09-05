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5 сентября, 08:09

Путин: У властей России не было никаких претензий к Павлу Дурову

У властей России не было никаких претензий к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«У нас к нему претензий не было никаких. Я знаю, что со стороны многих стран претензии были, из-за того, что платформа используется какими-то людьми, которые наносят ущерб», — сказал глава государства.

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Ранее Владимир Путин заявил, что однажды лично встречался с Павлом Дуровым. По словам президента, много лет назад они виделись в Кремле, и предприниматель рассказывал о своих планах. Глава государства отметил, что часто общается с бизнесом.

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Life.ru

Матвей Константинов
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