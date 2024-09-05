Путин: У властей России не было никаких претензий к Павлу Дурову

У властей России не было никаких претензий к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«У нас к нему претензий не было никаких. Я знаю, что со стороны многих стран претензии были, из-за того, что платформа используется какими-то людьми, которые наносят ущерб», — сказал глава государства.