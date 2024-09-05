Путин заявил, что встречался с Дуровым, но не в Баку

Президент РФ Владимир Путин заявил, что встречался с основателем Telegram Павлом Дуровым в Москве много лет назад. Их встреча состоялась в Кремле, во время которой обсуждались планы по развитию бизнеса.

«Встречался с Дуровым много лет назад. Это было в Кремле. С тех пор мы с ним не виделись, контакты не поддерживали... Зачем нам встречаться в Баку? Я даже не знал, что он там находится. Все знают, я никогда не отказываюсь от встреч с бизнесом, особенно если у бизнеса есть какие-то потребности в гарантиях со стороны государства», — заявил российский лидер.