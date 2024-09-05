Путин заявил, что встречался с Дуровым, но не в Баку
Путин заявил, что встречался с Дуровым в Москве много лет назад
Владимир Путин и Павел Дуров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Tatan Syuflana
Президент РФ Владимир Путин заявил, что встречался с основателем Telegram Павлом Дуровым в Москве много лет назад. Их встреча состоялась в Кремле, во время которой обсуждались планы по развитию бизнеса.
Владимир Путин заявил, что не встречался с Павлом Дуровым в Баку. Видео © Life.ru
«Встречался с Дуровым много лет назад. Это было в Кремле. С тех пор мы с ним не виделись, контакты не поддерживали... Зачем нам встречаться в Баку? Я даже не знал, что он там находится. Все знают, я никогда не отказываюсь от встреч с бизнесом, особенно если у бизнеса есть какие-то потребности в гарантиях со стороны государства», — заявил российский лидер.
Также президент России сказал, что Дуров мог бы встретиться с ним в Москве, если бы у основателя Telegram было такое желание. По словам Путина, у РФ не было никаких претензий к Дурову.
Напомним, что 29 августа Павел Дуров вышел на свободу после ареста в Париже 24 августа. Его обязали заплатить залог в размере пяти миллионов евро. До суда он будет находиться под надзором и не сможет покинуть Францию. Основателю Telegram вменяют целый ряд обвинений, ему грозит солидный тюремный срок. Защита Дурова считает это абсурдом, заявляя, что Telegram соблюдает европейские законы.