Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 05:19

Песков: Ситуация с Дуровым не может сподвигнуть Россию и Францию на какие-либо контакты

Песков заявил, что возможности России в ситуации с Дуровым ограничены

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

РФ готова помогать основателю Telegram Павлу Дурову, у которого есть российское и французское гражданство. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако он отметил, что возможности Москвы в данном случае ограничены.

«Российская сторона готова своему гражданину оказать всю необходимую помощь, но в ситуации с Павлом Дуровым ситуация иная, ибо он является гражданином Франции и, конечно, для французских властей его гражданство является единственным и приоритетным, поэтому здесь наши возможности ограничены», — сказал пресс-секретарь российского президента в интервью газете «Известия».

Дуров до ареста успел посетить VIP-зал парижского аэропорта
Дуров до ареста успел посетить VIP-зал парижского аэропорта

Песков также подчеркнул, что ситуация с Дуровым вряд ли может сподвигнуть РФ и Францию на какие-либо контакты.

Напомним, что 29 августа Павел Дуров вышел на свободу после ареста в Париже 24 августа. Его обязали заплатить залог в размере пяти миллионов евро. До суда он будет находиться под надзором и не сможет покинуть Францию. Основателю Telegram вменяют целый ряд обвинений, ему грозит солидный тюремный срок. Защита Дурова считает это абсурдом, заявляя, что Telegram соблюдает европейские законы.

Военный эксперт сравнил Францию с девушкой с низкой социальной ответственностью
Военный эксперт сравнил Францию с девушкой с низкой социальной ответственностью
Иван Косицын
  • Новости
  • Задержание Павла Дурова
  • Павел Дуров
  • Франция
  • Telegram
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров