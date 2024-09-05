Песков: Ситуация с Дуровым не может сподвигнуть Россию и Францию на какие-либо контакты

РФ готова помогать основателю Telegram Павлу Дурову, у которого есть российское и французское гражданство. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако он отметил, что возможности Москвы в данном случае ограничены.

«Российская сторона готова своему гражданину оказать всю необходимую помощь, но в ситуации с Павлом Дуровым ситуация иная, ибо он является гражданином Франции и, конечно, для французских властей его гражданство является единственным и приоритетным, поэтому здесь наши возможности ограничены», — сказал пресс-секретарь российского президента в интервью газете «Известия».