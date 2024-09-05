Песков: Ситуация с Дуровым не может сподвигнуть Россию и Францию на какие-либо контакты
Песков заявил, что возможности России в ситуации с Дуровым ограничены
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
РФ готова помогать основателю Telegram Павлу Дурову, у которого есть российское и французское гражданство. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако он отметил, что возможности Москвы в данном случае ограничены.
«Российская сторона готова своему гражданину оказать всю необходимую помощь, но в ситуации с Павлом Дуровым ситуация иная, ибо он является гражданином Франции и, конечно, для французских властей его гражданство является единственным и приоритетным, поэтому здесь наши возможности ограничены», — сказал пресс-секретарь российского президента в интервью газете «Известия».
Песков также подчеркнул, что ситуация с Дуровым вряд ли может сподвигнуть РФ и Францию на какие-либо контакты.
Напомним, что 29 августа Павел Дуров вышел на свободу после ареста в Париже 24 августа. Его обязали заплатить залог в размере пяти миллионов евро. До суда он будет находиться под надзором и не сможет покинуть Францию. Основателю Telegram вменяют целый ряд обвинений, ему грозит солидный тюремный срок. Защита Дурова считает это абсурдом, заявляя, что Telegram соблюдает европейские законы.