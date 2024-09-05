Дуров до ареста успел посетить VIP-зал парижского аэропорта

По информации телеканала, после прибытия на частом джете в Париж, Дуров, его спутница и телохранитель разместились в лаунж-зале. Там у них проверяли документы. Полиция поднялась наверх вместе с ними. В дальнейшем бизнесмен был задержан. Источник телеканала рассказал, что «он не мог в это поверить».