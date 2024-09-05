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5 сентября, 05:08

Дуров до ареста успел посетить VIP-зал парижского аэропорта

TF1: Перед арестом в Париже Дуров побывал в зале для VIP-персон

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Основатель Telegram Павел Дуров перед арестом в Париже успел пройти в зал для VIP-персон аэропорта Ле-Бурже, сообщает телеканал TF1.

По информации телеканала, после прибытия на частом джете в Париж, Дуров, его спутница и телохранитель разместились в лаунж-зале. Там у них проверяли документы. Полиция поднялась наверх вместе с ними. В дальнейшем бизнесмен был задержан. Источник телеканала рассказал, что «он не мог в это поверить».

Адвокат Дурова заявил о соблюдении Telegram европейских законов
Адвокат Дурова заявил о соблюдении Telegram европейских законов

Напомним, 29 августа Павел Дуров вышел на свободу после ареста в Париже. Бизнесмена обязали заплатить залог в размере пяти миллионов евро. До суда он будет находиться под надзором и не сможет покинуть Францию. Основателю Telegram вменяют целый ряд обвинений, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Защита Дурова считает это абсурдом, заявляя, что Telegram соблюдает европейские законы.

Илья Попов
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