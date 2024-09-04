Военный эксперт сравнил Францию с девушкой с низкой социальной ответственностью
Военный эксперт Артамонов: Франция — страна с низкой социальной ответственностью
Считается, что Франция — это страна свободы и демократии, однако на деле её репутация больше напоминает положение девушки с низкой социальной ответственностью. Такое мнение в новом выпуске шоу «Дайте сказать!» выразил военный эксперт и специалист по армиям НАТО Александр Артамонов. Он подчеркнул, что демократии в этой стране нет и никогда не было.
Военный эксперт Александр Артамонов заявил, что Франция — страна с низкой социальной ответственностью. Видео © VK / Дайте сказать!
«Франция является страной тоталитарной, у неё семь разведслужб. Франция во время протестного Движения жёлтых жилетов калечила, едва ли не убивала собственных людей. Франция — страна очень тяжёлая, жёсткая, где даже кабаны и лисы учтены в лесах. И, кстати, унитарная — это непростое слово, унитарная, как и Украина», — отметил Артамонов.
Он добавил, что подавление свободы во Франции идёт ещё со времён правления Наполеона. Эксперт подчеркнул: Париж будет вести себя так, как устраивает только его.
«У меня есть любимое присловье относительно французской психологии властной. Знаете, как говорят, родитель любит детей. Дети любят хомячка. Хомячок не любит никого. Французы не любят никого. Они любят самих себя», — подчеркнул гость программы «Дайте сказать!».
Рассуждая о том, как на Францию повлияло задержание в Париже основателя Telegram Павла Дурова, Артамонов указал, что репутация страны от этого не пострадала. По мнению эксперта, хейт после этого вылился лишь на главу государства Эмманюэля Макрона, а не на всю Пятую республику.
«Французские интересы в России присутствуют в миллиардных до сегодняшнего дня ещё интересах в твёрдой валюте. У французов колоссальные интересы, и капитал французский даже не затронул атомную энергетику, которая без нас просто не живёт. Они разучились строить атомные электростанции и ждут от нас, чтобы мы их снова научили этому. Поэтому затрагивать интересы Дурова до конца они точно не будут», — считает он.
Как сообщал Life.ru, 29 августа Павел Дуров вышел на свободу после ареста в Париже 24 августа. Бизнесмена обязали заплатить залог в размере пяти миллионов евро. До суда он будет находиться под надзором и не сможет покинуть Францию. Основателю мессенджера Telegram вменяют целый ряд обвинений, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Защита Дурова считает это абсурдом, заявляя, что Telegram соблюдает европейские законы.
VK / Дайте сказать!