Считается, что Франция — это страна свободы и демократии, однако на деле её репутация больше напоминает положение девушки с низкой социальной ответственностью. Такое мнение в новом выпуске шоу «Дайте сказать!» выразил военный эксперт и специалист по армиям НАТО Александр Артамонов. Он подчеркнул, что демократии в этой стране нет и никогда не было.

Военный эксперт Александр Артамонов заявил, что Франция — страна с низкой социальной ответственностью. Видео © VK / Дайте сказать!

«Франция является страной тоталитарной, у неё семь разведслужб. Франция во время протестного Движения жёлтых жилетов калечила, едва ли не убивала собственных людей. Франция — страна очень тяжёлая, жёсткая, где даже кабаны и лисы учтены в лесах. И, кстати, унитарная — это непростое слово, унитарная, как и Украина», — отметил Артамонов.

Он добавил, что подавление свободы во Франции идёт ещё со времён правления Наполеона. Эксперт подчеркнул: Париж будет вести себя так, как устраивает только его.

«У меня есть любимое присловье относительно французской психологии властной. Знаете, как говорят, родитель любит детей. Дети любят хомячка. Хомячок не любит никого. Французы не любят никого. Они любят самих себя», — подчеркнул гость программы «Дайте сказать!».

Рассуждая о том, как на Францию повлияло задержание в Париже основателя Telegram Павла Дурова, Артамонов указал, что репутация страны от этого не пострадала. По мнению эксперта, хейт после этого вылился лишь на главу государства Эмманюэля Макрона, а не на всю Пятую республику.