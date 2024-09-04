«Он не программист»: Эксперт объяснил, почему Запад не получит доступ к Telegram через задержание Дурова
Эксперт Артамонов: Запад не получит доступ к Telegram через задержание Дурова
Вероятность того, что Запад завладеет данными Telegram, крайне мала, и на то есть ряд причин. Во-первых, Павел Дуров занимается продвижением мессенджера и маркетинговой стратегией, в то время как всю техническую часть курирует его брат Николай. Во-вторых, у команды вероятно есть план на случай ЧП. Таким мнением в новом выпуске шоу «Дайте сказать!» поделился военный эксперт и специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.
Эксперт Александр Артамонов оценил риски утечки информации из Telegram после задержания Дурова. Видео © VK / «Дайте сказать!»
«Если на Западе всё же захотят расшифровать что-то, я уверен, получить доступ к Telegram через задержание управленца ни американцам, ни французам не удастся. Во-первых, потому что он не знает архитектуры. Руководить одно, а знать всё — другое. В отличие от его брата, который, насколько мне известно, является как раз программистом», — пояснил свою точку зрению специалист, добавив, что техническая команда наверняка имеет протокол, срабатывающий в случае ЧП. Вероятно, ещё раз зашифровать все ключи они могут одним нажатием кнопки, отметил Артамонов.
На вопрос о том, какую цель преследовали французы при задержании Дурова, эксперт выразил мнение, что Западу попросту важно иметь особое влияние над таким человеком. Ведь бизнесмен является миллиардером, имеет гражданство нескольких стран и общается с влиятельнейшими людьми в мире.
Полный выпуск шоу «Дайте сказать!» военным экспертом и специалистом по армиям НАТО Александром Артамоновым можно посмотреть по ссылке.
Напомним, 29 августа Павел Дуров вышел на свободу после ареста в Париже. Бизнесмена обязали заплатить залог в размере пяти миллионов евро. До суда он будет находиться под надзором и не сможет покинуть Францию. Основателю Telegram вменяют целый ряд обвинений, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Защита Дурова считает это абсурдом, заявляя, что Telegram соблюдает европейские законы.
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