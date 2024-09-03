Будет сидеть от звонка до звонка: Дурову предрекли голодное будущее в заточении и со вшами
Экстрасенс Мишина предрекла Дурову тюремное заключение и большой штраф
Павлу Дурову всё-таки придётся отсидеть во французской тюрьме от звонка до звонка. Такое страшное будущее предрекла основателю Telegram известная ясновидящая Инна Мишина, которая увидела его во сне.
«Я увидела, как он сидит в камере и ест пирожки какие-то. Спросила, что он тут делает, а он говорит: «От звонка до звонка сидеть буду». Сказал, что приговорили и всё, что было у него, забрали. Планирует начинать с нуля», — поделилась ясновидящая в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Также во сне медиум увидела несколько карт Таро. Перед её взором открылась восьмёрка Мечей, символизирующая тюрьму, двойка Мечей и Дурак, которые означают начало жизни с нуля.
«Я думаю, что, скорее всего, во Франции его посадят на достаточно большой срок, потому что были цифры 8-8. И карты об этом говорят», — добавила Мишина.
Она рассказала, что Дуров был очень голоден и с жадностью ел в камере пирожки. Ещё она разглядела на голове бизнесмена вши. Обычно они символизируют финансовые проблемы, возможно, у основателя Telegram будет большой штраф, заключила ясновидящая.
Напомним, 29 августа Павел Дуров вышел на свободу после ареста в Париже. Бизнесмена обязали заплатить залог в размере пяти миллионов евро. До суда он будет находиться под надзором и не сможет покинуть Францию. Основателю Telegram вменяют целый ряд обвинений, по одному из эпизодов ему грозит до десяти лет лишения свободы. Защита Дурова считает это абсурдом, заявляя, что Telegram соблюдает европейские законы.
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