Будет сидеть от звонка до звонка: Дурову предрекли голодное будущее в заточении и со вшами

Павлу Дурову всё-таки придётся отсидеть во французской тюрьме от звонка до звонка. Такое страшное будущее предрекла основателю Telegram известная ясновидящая Инна Мишина, которая увидела его во сне.

«Я увидела, как он сидит в камере и ест пирожки какие-то. Спросила, что он тут делает, а он говорит: «От звонка до звонка сидеть буду». Сказал, что приговорили и всё, что было у него, забрали. Планирует начинать с нуля», — поделилась ясновидящая в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Также во сне медиум увидела несколько карт Таро. Перед её взором открылась восьмёрка Мечей, символизирующая тюрьму, двойка Мечей и Дурак, которые означают начало жизни с нуля.

«Я думаю, что, скорее всего, во Франции его посадят на достаточно большой срок, потому что были цифры 8-8. И карты об этом говорят», — добавила Мишина.