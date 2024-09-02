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1 сентября, 21:36

Цена не интересует: Миллиардер Дуров решил ждать суда в «милом доме» в Париже

Paris Match: Дуров поручил снять жильё в красивых парижских кварталах

Бизнесмен Павел Дуров хочет снять жильё в Париже, где будет ожидать суда. Об этом пишет журнал Paris Match.

«Он уже поручил специалисту по поиску недвижимости найти ему «милый дом» в красивых парижских кварталах», — говорится в материале.

Павел Дуров впервые появился на публике после задержания — и не один, а с «невестой»
Павел Дуров впервые появился на публике после задержания — и не один, а с «невестой»

Дурова не интересует стоимость квартиры, переехать в которую миллиардер намерен уже в конце следующей неделе. В настоящее время основатель Telegram живёт в гостинице.

Напомним, 29 августа Дурова выпустили на свободу после четырёх суток ареста под залог в размере пять миллионов евро. Он находится под судебным надзором и не имеет права покидать Францию. Основателю Telegram вменяют целый ряд обвинений, по одному из эпизодов ему грозит до десяти лет лишения свободы. Защита Дурова считает это абсурдом и подчёркивает, что мессенджер соблюдает законы ЕС. Девушку Дурова Юлию Вавилову даже считают тайным агентом «Моссада».

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Артур Лапсаков
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