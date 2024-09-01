С любимым «агентом Моссада»: Павел Дуров впервые появился на публике после задержания и не один
Paris Match: Дурова заметили в центре Парижа во время прогулки с Вавиловой
Павел Дуров и Юлия Вавилова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov / julivavilova
В Париже основателя Telegram Павла Дурова, которого французская полиция подозревает сразу в нескольких преступлениях, заметили прогуливающимся на Елисейских полях вместе с предполагаемой возлюбленной Юлией Вавиловой. Об этом пишет издание Paris Match.
Сейчас Дуров взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции. Вавилова намерена оставаться в Париже до конца следствия. Пара, как сообщается, присматривает себе временное жильё во французской столице.
Напомним, что 29 августа Павел Дуров вышел на свободу после четырёх суток ареста в Париже. Бизнесмена обязали заплатить залог в размере пять миллионов евро. Он будет находиться под надзором и не сможет покинуть Францию. Основателю Telegram вменяют целый ряд обвинений, по одному из эпизодов ему грозит до десяти лет лишения свободы. Защита Дурова считает это абсурдом и подчёркивает, что мессенджер соблюдает законы ЕС. Вместе с Дуровым в день задержания была блогерша Юлия Вавилова.