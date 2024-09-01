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1 сентября, 13:58

Францию заподозрили в желании «сломать» Дурова

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Париж пытается «сломать» Дурова через его гражданство

Главной задачей французский властей сейчас является «сломать» основателя Telegram Павла Дурова. Представители Парижа будут использовать его французское гражданство в данном контексте, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Я думаю, они пытаются его сломать. Его проблема в том, что у него французское гражданство. Есть и другие вопросы о том, как он это сделал», — приводит предположение Джонсона турецкая газета Aydınlık.

По словам экс-аналитика ЦРУ, Дуров надеялся на внутреннюю помощь от французского правительства. Именно из-за этого он и подумал, что защищён. При этом если бы у Дурова был паспорт только гражданина России, Катара или ОАЭ, то «французы отнеслись бы к нему немного иначе».

«Потому что это создало бы для них больше дипломатических проблем. Но французы могут заявить, что он французский гражданин: «Он наш гражданин. Не лезьте не в своё дело. Вы знаете, он нарушил наши», — отметил аналитик.

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Ранее по поводу задержания Дурова высказался пресс-секретарь России Дмитрий Песков. Он заявил, что террористы, например, пользуются не только Telegram, но и автомобилями. Соответственно, необходимо задержать главу Renault и возбудить дела против руководителей автоконцернов. Песков также добавил, что у России были вопросы к модерации в Telegram, однако страна никогда не арестовывала Дурова.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Наталья Афонина
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