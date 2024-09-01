Францию заподозрили в желании «сломать» Дурова

Главной задачей французский властей сейчас является «сломать» основателя Telegram Павла Дурова. Представители Парижа будут использовать его французское гражданство в данном контексте, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Я думаю, они пытаются его сломать. Его проблема в том, что у него французское гражданство. Есть и другие вопросы о том, как он это сделал», — приводит предположение Джонсона турецкая газета Aydınlık.

По словам экс-аналитика ЦРУ, Дуров надеялся на внутреннюю помощь от французского правительства. Именно из-за этого он и подумал, что защищён. При этом если бы у Дурова был паспорт только гражданина России, Катара или ОАЭ, то «французы отнеслись бы к нему немного иначе».