Эксперт Безукладников заявил о безопасности Telegram после ареста Дурова
После ареста основателя "Телеграма" Павла Дурова многие пользователи начали опасаться за безопасность своих данных. Однако особых причин для беспокойства нет, полагает кандидат технических наук Игорь Безукладников. Он уверен, что судебное преследование владельца мессенджера не повлияет на его работу и степень защиты.
Доцент кафедры автоматики и телемеханики Пермского политеха (ПНИПУ) напомнил, что трафик в "Телеграме" шифруется при помощи надёжных алгоритмов. В то же время соцсеть хранит переписки, файлы, комментарии на каналах и другую информацию. В этом, по мнению специалиста, заключается потенциальная уязвимость.
«Учитывая, что описание процедуры хранения недоступно, именно этот вариант утечки информации является наиболее вероятным. Тем не менее схема передачи и хранения данных не менялась в течение всей истории мессенджера, и события, связанные с арестом Дурова, напрямую не влияют на повышение этой вероятности», — отметил Безукладников в интервью Ura.ru.
Напомним, что после ареста Павлу Дурову предъявили обвинения по ряду преступлений, по которым ему грозит солидный тюремный срок. Тем не менее на фоне международного скандала суд под залог отпустил основателя "Телеграма" на свободу. Однако предприниматель будет находиться под надзором и не сможет покинуть Францию.
Pixabay / Vika_Glitter