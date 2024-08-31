Эксперт Безукладников заявил о безопасности Telegram после ареста Дурова

После ареста основателя "Телеграма" Павла Дурова многие пользователи начали опасаться за безопасность своих данных. Однако особых причин для беспокойства нет, полагает кандидат технических наук Игорь Безукладников. Он уверен, что судебное преследование владельца мессенджера не повлияет на его работу и степень защиты.

Доцент кафедры автоматики и телемеханики Пермского политеха (ПНИПУ) напомнил, что трафик в "Телеграме" шифруется при помощи надёжных алгоритмов. В то же время соцсеть хранит переписки, файлы, комментарии на каналах и другую информацию. В этом, по мнению специалиста, заключается потенциальная уязвимость.