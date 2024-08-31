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31 августа, 14:11

Песков: У РФ были вопросы к Дурову по работе Telegram, но его не арестовывали

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

В России задавали вопросы в отношении основателя Telegram Павла Дурова, однако никто его не арестовывал. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя арест предпринимателя во Франции.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в РФ были вопросы к Павлу Дурову. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Единственное, что я хочу сказать: но у нас-то его [Дурова] никто не арестовывал. Конечно, были вопросы», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Песков добавил, что террористы действительно используют Telegram, но также они пользуются и другими вещами, например, автомобилями. Пресс-секретарь задался вопросом, почему в таком случае во Франции не арестовывают генеральных директоров «рено» или «ситроена».

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Песков: Путин никогда не встречался с Павлом Дуровым

Напомним, что 24 августа во Франции задержали Павла Дурова. Основателю Telegram вменяют целый ряд преступлений, только по одному эпизоду ему грозит солидный срок — до десяти лет тюрьмы. Между тем суд решил отпустить бизнесмена на свободу, но он должен заплатить залог в пять миллионов евро и находиться под надзором, то есть выехать из Франции Дуров не сможет. В Кремле отметили, что готовы помогать предпринимателю, так как он является гражданином России.

Дарья Нарыкова
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