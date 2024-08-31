Песков: У РФ были вопросы к Дурову по работе Telegram, но его не арестовывали
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
В России задавали вопросы в отношении основателя Telegram Павла Дурова, однако никто его не арестовывал. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя арест предпринимателя во Франции.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в РФ были вопросы к Павлу Дурову. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Единственное, что я хочу сказать: но у нас-то его [Дурова] никто не арестовывал. Конечно, были вопросы», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Песков добавил, что террористы действительно используют Telegram, но также они пользуются и другими вещами, например, автомобилями. Пресс-секретарь задался вопросом, почему в таком случае во Франции не арестовывают генеральных директоров «рено» или «ситроена».
Напомним, что 24 августа во Франции задержали Павла Дурова. Основателю Telegram вменяют целый ряд преступлений, только по одному эпизоду ему грозит солидный срок — до десяти лет тюрьмы. Между тем суд решил отпустить бизнесмена на свободу, но он должен заплатить залог в пять миллионов евро и находиться под надзором, то есть выехать из Франции Дуров не сможет. В Кремле отметили, что готовы помогать предпринимателю, так как он является гражданином России.