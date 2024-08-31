Песков: У РФ были вопросы к Дурову по работе Telegram, но его не арестовывали

В России задавали вопросы в отношении основателя Telegram Павла Дурова, однако никто его не арестовывал. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя арест предпринимателя во Франции.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в РФ были вопросы к Павлу Дурову. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Единственное, что я хочу сказать: но у нас-то его [Дурова] никто не арестовывал. Конечно, были вопросы», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.