Кремль готов помогать Дурову как гражданину РФ

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров до сих пор является гражданином России. О прочих гражданствах предпринимателя Кремлю неизвестно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия готова помочь бизнесмену в деле с задержанием во Франции.

«Дуров всё ещё является гражданином России, а что касается получения французского гражданства, здесь мы ничего не знаем, это не наше дело. Мы конечно же считаем его гражданином РФ и в случае необходимости в меру возможностей будем готовы оказать ему содействие, как любому гражданину РФ», — отметил представитель Кремля в разговоре с журналистами.