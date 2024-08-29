Кремль готов помогать Дурову как гражданину РФ
Песков: Дуров ещё является гражданином РФ, об иных паспортах Кремлю неизвестно
Павел Дуров. Обложка © Telegram / Du Rove's Channel
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров до сих пор является гражданином России. О прочих гражданствах предпринимателя Кремлю неизвестно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия готова помочь бизнесмену в деле с задержанием во Франции.
«Дуров всё ещё является гражданином России, а что касается получения французского гражданства, здесь мы ничего не знаем, это не наше дело. Мы конечно же считаем его гражданином РФ и в случае необходимости в меру возможностей будем готовы оказать ему содействие, как любому гражданину РФ», — отметил представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Песков добавил, что Кремль не даёт никаких оценок судебному процессу над Дуровым, но происходящее во Франции больше похоже на политическое преследование, которого нельзя допускать.
Напомним, накануне суд в Париже решил отпустить ранее задержанного Павла Дурова. Предприниматель должен заплатить залог в пять миллионов евро. Он будет находиться под надзором и не сможет выехать заграницу. Бизнесмену вменяют целый ряд преступлений, и только по одному из эпизодов ему грозит солидный срок — до десяти лет лишения свободы. Сторона защиты Дурова считает это абсурдом и отмечает, что мессенджер соблюдает законы ЕС. Тем временем предполагаемая мать детей предпринимателя заявила, что его лишили родительских прав.