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29 августа, 09:59

Кремль готов помогать Дурову как гражданину РФ

Песков: Дуров ещё является гражданином РФ, об иных паспортах Кремлю неизвестно

Павел Дуров. Обложка © Telegram / Du Rove&#x27;s Channel

Павел Дуров. Обложка © Telegram / Du Rove's Channel

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров до сих пор является гражданином России. О прочих гражданствах предпринимателя Кремлю неизвестно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия готова помочь бизнесмену в деле с задержанием во Франции.

«Дуров всё ещё является гражданином России, а что касается получения французского гражданства, здесь мы ничего не знаем, это не наше дело. Мы конечно же считаем его гражданином РФ и в случае необходимости в меру возможностей будем готовы оказать ему содействие, как любому гражданину РФ», — отметил представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Песков добавил, что Кремль не даёт никаких оценок судебному процессу над Дуровым, но происходящее во Франции больше похоже на политическое преследование, которого нельзя допускать.

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Напомним, накануне суд в Париже решил отпустить ранее задержанного Павла Дурова. Предприниматель должен заплатить залог в пять миллионов евро. Он будет находиться под надзором и не сможет выехать заграницу. Бизнесмену вменяют целый ряд преступлений, и только по одному из эпизодов ему грозит солидный срок — до десяти лет лишения свободы. Сторона защиты Дурова считает это абсурдом и отмечает, что мессенджер соблюдает законы ЕС. Тем временем предполагаемая мать детей предпринимателя заявила, что его лишили родительских прав.

Александр Юнашев
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