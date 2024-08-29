Улыбался и шутил: Life.ru узнал о реакции Дурова на решение парижского суда отпустить его
Источник: Дуров доволен решением суда Парижа о надзоре вместо ареста
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Павел Дуров остался доволен решением парижского суда об установлении судебного надзора вместо реального ареста, пишет SHOT со ссылкой на источник. Основатель Telegram отметил профессионализм своего адвоката и после заседания был в хорошем настроении — улыбался и шутил.
По словам собеседника телеграм-канала, адвокат строит следующую линию защиты. Так, Дуров не обязан отвечать за всех преступников, пользуюущихся его мессенджером, и это — то же самое, что судить основателя автомарки Mercedes Карла Бенца за ДТП с его машинами.
Напомним, суд в Париже постановил отпустисть ранее задержанного Павла Дурова. Предприниматель должен заплатить залог в пять миллионов евро. Он будет находиться под надзором и не сможет покинуть Францию. Бизнесмену вменяют целый ряд преступлений, и только по одному из эпизодов ему грозит солидный срок — до десяти лет лишения свободы. Защита предпринимателя считает это абсурдом и подчёркивает, что мессенджер соблюдает законы ЕС.