Улыбался и шутил: Life.ru узнал о реакции Дурова на решение парижского суда отпустить его

Павел Дуров остался доволен решением парижского суда об установлении судебного надзора вместо реального ареста, пишет SHOT со ссылкой на источник. Основатель Telegram отметил профессионализм своего адвоката и после заседания был в хорошем настроении — улыбался и шутил.

По словам собеседника телеграм-канала, адвокат строит следующую линию защиты. Так, Дуров не обязан отвечать за всех преступников, пользуюущихся его мессенджером, и это — то же самое, что судить основателя автомарки Mercedes Карла Бенца за ДТП с его машинами.