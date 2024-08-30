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30 августа, 09:57

Песков: Путин никогда не встречался с Павлом Дуровым

Павел Дуров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / durov

Российский лидер Владимир Путин ни разу лично не встречался с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, которого задержали во Франции. Более того, Кремль не вёл переговоров с предпринимателем. Об этом в пятницу, 30 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты задали ему вопрос по поводу публикации нескольких изданий, в которых говорилось о якобы частых поездках Дурова в РФ после 2014 года. В материалах также утверждалось, что снятие блокировки Telegram Роскомнадзором совпало с присутствием мультимиллионера в Санкт-Петербурге.

«Никаких переговоров у Дурова с Кремлём не было, а то, что он посещал РФ — он гражданин России, он свободно передвигается», — подчеркнул Песков.

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Как сообщал Life.ru, Дурова задержали в Париже 24 августа. Бизнесмену вменяют целый ряд преступлений, только по одному эпизоду ему грозит солидный срок — до десяти лет лишения свободы. Задержание основателя Telegram в парижском аэропорту вызвало международный скандал. Суд в Париже решил отпустить Дурова на свободу, но предприниматель должен заплатить залог в пять миллионов евро и находиться под надзором, то есть выехать из Франции он не сможет. Что может ждать Дурова дальше — читайте в материале Life.ru.

Александр Юнашев
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