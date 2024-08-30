Песков: Путин никогда не встречался с Павлом Дуровым

Российский лидер Владимир Путин ни разу лично не встречался с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, которого задержали во Франции. Более того, Кремль не вёл переговоров с предпринимателем. Об этом в пятницу, 30 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты задали ему вопрос по поводу публикации нескольких изданий, в которых говорилось о якобы частых поездках Дурова в РФ после 2014 года. В материалах также утверждалось, что снятие блокировки Telegram Роскомнадзором совпало с присутствием мультимиллионера в Санкт-Петербурге.