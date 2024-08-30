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29 августа, 21:50

Макрон попался в ловушку двойных стандартов, считает Захарова

Захарова: Макрон в случае с Дуровым сам попал под обвинения в преследованиях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался в центре критики из-за своей позиции по делу основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, французский лидер демонстрирует двойные стандарты, совершая подобное тому, в чём сам когда-то безосновательно обвинял других.

Представитель МИД РФ в своём телеграм-канале прокомментировала заявление Макрона, сделанное им в Белграде, где он настаивал на том, что дело против Дурова имеет юридический характер, а не политический.

«Каково это быть на месте тех, кого ты вчера безосновательно обвинял в том, что делаешь сегодня сам?» — задаётся вопросом Захарова.

Раскрыта личность человека, с которым Дуров пытался связаться сразу после задержания
Раскрыта личность человека, с которым Дуров пытался связаться сразу после задержания

Напомним, что сам Макрон утверждает, что не знал о визите основателя Telegram Павла Дурова в Париж. Также он сообщил, что не собирался встречаться с российским бизнесменом. Как писал Life.ru, Дурова задержали 24 августа в Париже по ряду обвинений, и хотя суд решил отпустить его под залог в пять миллионов евро, бизнесмен остаётся под надзором и не может покинуть Францию.

Кирилл Сосновских
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