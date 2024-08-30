Макрон попался в ловушку двойных стандартов, считает Захарова
Захарова: Макрон в случае с Дуровым сам попал под обвинения в преследованиях
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался в центре критики из-за своей позиции по делу основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, французский лидер демонстрирует двойные стандарты, совершая подобное тому, в чём сам когда-то безосновательно обвинял других.
Представитель МИД РФ в своём телеграм-канале прокомментировала заявление Макрона, сделанное им в Белграде, где он настаивал на том, что дело против Дурова имеет юридический характер, а не политический.
«Каково это быть на месте тех, кого ты вчера безосновательно обвинял в том, что делаешь сегодня сам?» — задаётся вопросом Захарова.
Напомним, что сам Макрон утверждает, что не знал о визите основателя Telegram Павла Дурова в Париж. Также он сообщил, что не собирался встречаться с российским бизнесменом. Как писал Life.ru, Дурова задержали 24 августа в Париже по ряду обвинений, и хотя суд решил отпустить его под залог в пять миллионов евро, бизнесмен остаётся под надзором и не может покинуть Францию.