Макрон попался в ловушку двойных стандартов, считает Захарова

Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался в центре критики из-за своей позиции по делу основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, французский лидер демонстрирует двойные стандарты, совершая подобное тому, в чём сам когда-то безосновательно обвинял других.

Представитель МИД РФ в своём телеграм-канале прокомментировала заявление Макрона, сделанное им в Белграде, где он настаивал на том, что дело против Дурова имеет юридический характер, а не политический.