Макрон заявил, что не собирался встречаться с Дуровым
Макрон заявил, что не знал о визите Дурова в Париж и не хотел с ним встречаться
Президент Франции Эмманюэль Макрон и основатель Telegram Павел Дуров. Обложка © Коллаж Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Французский лидер Эмманюэль Макрон утверждает, что не знал о визите основателя Telegram Павла Дурова в Париж. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Белграде со своим сербским коллегой Александром Вучичем.
«Информация, что было какое-то приглашение с моей стороны, является ложной. Я не собирался встречаться с господином Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в ближайшие дни», — заявил Макрон и добавил, что не знал о визите Дурова во Францию.
Напомним, Дурова задержали в Париже 24 августа. Бизнесмену вменяют целый ряд преступлений, лишь по одному эпизоду ему грозит солидный срок — до десяти лет лишения свободы. Задержание основателя Telegram в парижском аэропорту вызвало международный скандал. Суд в Париже решил отпустить Дурова на свободу, однако предприниматель должен заплатить залог в пять миллионов евро и находиться под надзором, то есть выехать из Франции он не сможет. Что может ждать Дурова дальше — читайте в материале Life.ru.