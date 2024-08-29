Макрон заявил, что не собирался встречаться с Дуровым

Французский лидер Эмманюэль Макрон утверждает, что не знал о визите основателя Telegram Павла Дурова в Париж. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Белграде со своим сербским коллегой Александром Вучичем.

«Информация, что было какое-то приглашение с моей стороны, является ложной. Я не собирался встречаться с господином Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в ближайшие дни», — заявил Макрон и добавил, что не знал о визите Дурова во Францию.