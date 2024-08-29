«Посмотрите на неё»: Экс-сотрудник ФСБ нетривиально объяснил, почему спутницу Дурову не взяли бы в «Моссад»
Политолог Манойло усомнился в том, что спутница Дурова работает на «Моссад»
Юлия Вавилова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / julivavilova
Спутница Павла Дурова, которая была замечена с ним во время задержания во Франции, вряд ли работает на израильскую разведку «Моссад». Об этом в беседе с Life.ru рассказал экс-сотрудник Федеральной Службы Безопасности (ФСБ), доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло.
Ранее в западной прессе сообщили, что сторонники теорий заговоров даже называют Вавилову агентом «Моссада». При этом каких-либо доказательств они не привели.
«Думаю, вряд ли [является агентом Моссад. — Прим. Life.ru]. «Моссад» не берёт на работу блондинок. Посмотрите на эту Вавилову и всё станет ясно», — подчеркнул эксперт.
Напомним, по данным британских СМИ, сторонники теории заговора назвали спутницу Павла Дурова — стримершу Юлию Вавилову — агентом разведки Израиля «Моссад». Предполагается, что французские силовики смогли отследить перемещение основателя Telegram через отметки геолокации на постах девушки в соцсетях. Павла Дурова задержали 24 августа. Он проходит по делу о киберпреступлениях, расследование идёт по 12 пунктам. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что задержание «ни в коем случае не политическое». В Кремле отметили, что Москва готова помогать Дурову как российскому гражданину.