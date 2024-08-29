«Посмотрите на неё»: Экс-сотрудник ФСБ нетривиально объяснил, почему спутницу Дурову не взяли бы в «Моссад»

Спутница Павла Дурова, которая была замечена с ним во время задержания во Франции, вряд ли работает на израильскую разведку «Моссад». Об этом в беседе с Life.ru рассказал экс-сотрудник Федеральной Службы Безопасности (ФСБ), доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло.