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29 августа, 12:06

«Посмотрите на неё»: Экс-сотрудник ФСБ нетривиально объяснил, почему спутницу Дурову не взяли бы в «Моссад»

Политолог Манойло усомнился в том, что спутница Дурова работает на «Моссад»

Юлия Вавилова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / julivavilova

Юлия Вавилова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / julivavilova

Спутница Павла Дурова, которая была замечена с ним во время задержания во Франции, вряд ли работает на израильскую разведку «Моссад». Об этом в беседе с Life.ru рассказал экс-сотрудник Федеральной Службы Безопасности (ФСБ), доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло.

Ранее в западной прессе сообщили, что сторонники теорий заговоров даже называют Вавилову агентом «Моссада». При этом каких-либо доказательств они не привели.

«Думаю, вряд ли [является агентом Моссад. — Прим. Life.ru]. «Моссад» не берёт на работу блондинок. Посмотрите на эту Вавилову и всё станет ясно», — подчеркнул эксперт.

Напомним, по данным британских СМИ, сторонники теории заговора назвали спутницу Павла Дурова — стримершу Юлию Вавилову — агентом разведки Израиля «Моссад». Предполагается, что французские силовики смогли отследить перемещение основателя Telegram через отметки геолокации на постах девушки в соцсетях. Павла Дурова задержали 24 августа. Он проходит по делу о киберпреступлениях, расследование идёт по 12 пунктам. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что задержание «ни в коем случае не политическое». В Кремле отметили, что Москва готова помогать Дурову как российскому гражданину.

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Ольга Годуненко
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