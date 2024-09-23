Дуров согласился передавать властям данные преступников из Telegram по запросу

Поиск в мессенджере Telegram стал безопаснее. Об этом сообщил основатель сервиса Павел Дуров. По его словам, теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушивших правила площадки, могут быть раскрыты соответствующим правоохранительных органам по запросам юристов.

«Поиск в Telegram более мощный, чем в других приложениях для обмена сообщениями, поскольку он позволяет пользователям находить общедоступные каналы и ботов. К сожалению, эта функция была использована людьми, которые нарушили условия обслуживания для продажи незаконных товаров», — написал Дуров в телеграм-канале.

Бизнесмен уточнил, что команда модераторов с помощью искусственного интеллекта (ИИ) сделала поиск в мессенджере намного безопаснее, а проблемный контент стал недоступен. Основатель Telegram добавил, что пользователи могут сообщить через SearchReport о любых незаконных вещах, найденных в поиске.

Кроме того, в Telegram обновились условия обслуживания и политика конфиденциальности. Теперь они приведены к единообразию по всему миру, пояснил Дуров. По его словам, приложение может по запросу раскрыть властям телефоны и IP-адреса нарушителей правил.