Дуров согласился передавать властям данные преступников из Telegram по запросу
Дуров: Telegram может по запросу передавать властям IP-адреса нарушителей
Поиск в мессенджере Telegram стал безопаснее. Об этом сообщил основатель сервиса Павел Дуров. По его словам, теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушивших правила площадки, могут быть раскрыты соответствующим правоохранительных органам по запросам юристов.
«Поиск в Telegram более мощный, чем в других приложениях для обмена сообщениями, поскольку он позволяет пользователям находить общедоступные каналы и ботов. К сожалению, эта функция была использована людьми, которые нарушили условия обслуживания для продажи незаконных товаров», — написал Дуров в телеграм-канале.
Бизнесмен уточнил, что команда модераторов с помощью искусственного интеллекта (ИИ) сделала поиск в мессенджере намного безопаснее, а проблемный контент стал недоступен. Основатель Telegram добавил, что пользователи могут сообщить через SearchReport о любых незаконных вещах, найденных в поиске.
Кроме того, в Telegram обновились условия обслуживания и политика конфиденциальности. Теперь они приведены к единообразию по всему миру, пояснил Дуров. По его словам, приложение может по запросу раскрыть властям телефоны и IP-адреса нарушителей правил.
«Эти меры должны отпугнуть преступников. Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения незаконных товаров. Мы не позволим недобросовестным лицам поставить под угрозу целостность нашей платформы для почти миллиарда пользователей», — уточнил бизнесмен.
Напомним, что ранее Павла Дурова задержали во Франции из-за отказа сотрудничать в борьбе с киберпреступлениями. Суд отпустил его под огромный залог. Life.ru снял, как основатель Telegram покидает суд после освобождения. Сейчас бизнесмену нельзя покидать территорию Франции, ему вменяют шесть преступлений. Дуров пообещал, что мессенджер начнёт борьбу с угрозой терроризма. Тем временем Telegram начал сотрудничать с правоохранительными органами Франции.
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