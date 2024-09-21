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21 сентября, 02:00

Le Figaro: Сотрудничество Telegram с Францией вызвало запросы и от других стран

Выполнение мессенджера Telegram запросов французских властей после задержания его основателя Павла Дурова вызвало аналогичные обращения и от других стран, сообщает издание Le Figaro. Согласно представленным данным, запросы поступили от США, Южной Кореи и Бельгии.

Источник отметил, что сотрудничество уже принесло пользу всем странам Европы, входящим в Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст), в рамках расследования киберпреступлений.

Брат и партнёр Дурова могут ускорить расследование ценой своей свободы, рассказал юрист Life.ru
Брат и партнёр Дурова могут ускорить расследование ценой своей свободы, рассказал юрист Life.ru

Ранее мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что считает мессенджер Telegram совместно нажитым имущество. Пара была в отношениях 10 лет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Primakov

Артём Гапоненко
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