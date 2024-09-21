Le Figaro: Сотрудничество Telegram с Францией вызвало запросы и от других стран

Выполнение мессенджера Telegram запросов французских властей после задержания его основателя Павла Дурова вызвало аналогичные обращения и от других стран, сообщает издание Le Figaro. Согласно представленным данным, запросы поступили от США, Южной Кореи и Бельгии.

Источник отметил, что сотрудничество уже принесло пользу всем странам Европы, входящим в Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст), в рамках расследования киберпреступлений.