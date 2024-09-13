Брат и партнёр Дурова могут ускорить расследование ценой своей свободы, рассказал юрист Life.ru
SHOT: Франция вынуждает приехать в Париж брата Дурова и вице-президента Telegram
Николай Дуров и Илья Перекопский. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Хабр, Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / perekopsky
Власти Франции вынуждают приехать брата Павла Дурова Николая и вице-президента Telegram Илью Перекопского. Парижский адвокат Ирина Сидорова рассказала SHOT, что если фигуранты лично явятся на допрос и дадут показания, то вполне могут ускорить расследование дела. В обратном случае правоохранители будут копаться в этом долго — минимум год.
Правда, тогда они сами способны оказаться за решёткой. Что касается сотрудничества Дурова со следствием, то, пояснила юрист, так Павлу могут смягчить судебный контроль и даже разрешить выезжать в другие страны Евросоюза.
Напомним, суд в Париже отпустил Павла Дурова под пятимиллионный залог. Life.ru снял, как основатель Telegram покидает заседание. Бизнесмену запретили выезжать за территорию Франции, ему вменяют шесть преступлений. Дуров пообещал, что мессенджер начнёт борьбу с угрозой терроризма. Более того, писали СМИ, администрация мессенджера уже начала сотрудничать с французскими правоохранителям. В прокуратуре Пятой Республики отмечали, что дело Дурова показательно в плане борьбы с киберпреступностью.