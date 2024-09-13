Брат и партнёр Дурова могут ускорить расследование ценой своей свободы, рассказал юрист Life.ru

Власти Франции вынуждают приехать брата Павла Дурова Николая и вице-президента Telegram Илью Перекопского. Парижский адвокат Ирина Сидорова рассказала SHOT, что если фигуранты лично явятся на допрос и дадут показания, то вполне могут ускорить расследование дела. В обратном случае правоохранители будут копаться в этом долго — минимум год.