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13 сентября, 05:05

Брат и партнёр Дурова могут ускорить расследование ценой своей свободы, рассказал юрист Life.ru

SHOT: Франция вынуждает приехать в Париж брата Дурова и вице-президента Telegram

Николай Дуров и Илья Перекопский. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Хабр, Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / perekopsky

Николай Дуров и Илья Перекопский. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Хабр, Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / perekopsky

Власти Франции вынуждают приехать брата Павла Дурова Николая и вице-президента Telegram Илью Перекопского. Парижский адвокат Ирина Сидорова рассказала SHOT, что если фигуранты лично явятся на допрос и дадут показания, то вполне могут ускорить расследование дела. В обратном случае правоохранители будут копаться в этом долго — минимум год.

Правда, тогда они сами способны оказаться за решёткой. Что касается сотрудничества Дурова со следствием, то, пояснила юрист, так Павлу могут смягчить судебный контроль и даже разрешить выезжать в другие страны Евросоюза.

«Ходит туда своими ножками»: Адвокат заявила о сотрудничестве Дурова со спецслужбами, причём не только во Франции
«Ходит туда своими ножками»: Адвокат заявила о сотрудничестве Дурова со спецслужбами, причём не только во Франции

Напомним, суд в Париже отпустил Павла Дурова под пятимиллионный залог. Life.ru снял, как основатель Telegram покидает заседание. Бизнесмену запретили выезжать за территорию Франции, ему вменяют шесть преступлений. Дуров пообещал, что мессенджер начнёт борьбу с угрозой терроризма. Более того, писали СМИ, администрация мессенджера уже начала сотрудничать с французскими правоохранителям. В прокуратуре Пятой Республики отмечали, что дело Дурова показательно в плане борьбы с киберпреступностью.

Матвей Константинов
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