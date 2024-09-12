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12 сентября, 08:04

«Ходит туда своими ножками»: Адвокат заявила о сотрудничестве Дурова со спецслужбами, причём не только во Франции

Адвокат Ярмуш: Дуров сотрудничает со спецслужбами

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Основатель Telegram Павел Дуров вынужден подчиняться требованиям судебной системы Франции, отметила адвокат Мария Ярмуш, комментируя заявление прокуратуры Парижа о сотрудничестве бизнесмена с правоохранительными органами.

«Я обращу ваше внимание, что он не только ходит в полицейский департамент отмечаться, но и ходит туда своими ножками, то есть ведет себя, как добропорядочный французский гражданин, спокойно с девушкой идёт без каких-то миллиардерских привычек», — отметила Ярмуш.

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Однако по словам юриста, речь идёт не только о французских спецслужбах.

«Я не исключаю, что Дуров очень давно и тесно сотрудничает со спецслужбами ОАЭ, поскольку штаб-квартира платформы находится там. Я знаю, что он сотрудничает и с другими странами, не будем просто всех называть. И сотрудничает давно и плодотворно с правоохранительными органами в тех странах, где у Telegram были проблемы, а потом эти проблемы разрешались», — пояснила она в эфире радио «Комсомольская правда».

Специалист по гражданскому и международному праву объяснила, что теперь будет с Telegram. По её словам, Дуров уже согласился изменить политику мессенджера и увеличить модерацию в части детской порнографии, наркотиков и мошенничества.

Однако спецслужбы Франции преследуют иную цель. Адвокат подчеркнула, что они хотят получить от Дурова доступ к ключам шифрования Telegram, а также иметь возможность отслеживать пользователей и даже включать видео.

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Ранее прокурор Парижа заявил, что дело Дурова показательно в плане борьбы с киберпреступностью. Лор Бекко отметил, что основатель Telegram выполняет судебные предписания и сотрудничает со следствием. Напомним, суд отпустил бизнесмена под огромный залог, однако ему запрещено покидать территорию Франции. Дурову вменяют шесть преступлений. Сам он уже подтвердил, что мессенджер начнёт борьбу с угрозой терроризма.

Борис Эльфанд
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