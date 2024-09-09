Психолог раскрыла тайны, которые хранит странная походка Павла Дурова как из GTA
Психолог: Неуверенная походка Дурова выдаёт, что он находится в незнакомом месте
Дуров на прогулке со спутницей. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marielobanova
Очень часто язык тела способен сказать о человеке намного больше, чем он сам. Так произошло с известным создателем Telegram Павлом Дуровым. Сам того не зная, он «описал» своё состояние и настроение с помощью походки в момент прогулки по Парижу. Видео активно разлетелось по СМИ, и язык тела Дурова эксклюзивно для Life.ru прокомментировала психолог и эзотерик Аделина Блэкмун.
Новое видео с Павлом Дуровым — редкие кадры, на которых миллионер снят случайно. Его напряжённая и одновременно неуверенная походка выдаёт человека, впервые оказавшегося в незнакомом для себя месте или в незнакомой ситуации. То, что он идёт озираясь и натыкаясь на столбики ограждения, может говорить о том, что не так часто ему приходится передвигаться в толпе обычных людей, без охраны или без другого прикрытия.
Эксперт также обратила внимание на суетливость движений Дурова. По её словам, бизнесмен постоянно контролировал ситуацию и, скорее всего, просто не хотел встретиться с прессой или папарацци.
При этом Дуров, как всегда, одет во всё черное и выглядит максимально узнаваемо. Он идёт рядом с девушкой, но не вместе с ней, не обращая на неё внимания. Эта «прогулка» мало походит на прогулку двух влюблённых или хотя бы друзей. Вероятно, предприниматель озабочен только своими проблемами, а девушка, скорее всего, выполняет роль сопровождающего.
Эксперт добавила, что сейчас Дуров находится в очень сложном положении и не знает, что ему делать, «он вынужден ориентироваться по обстоятельствам». При этом бизнесмен надеется на чьё-либо влиятельное вмешательство.
Ранее в Сеть попали кадры с российским предпринимателем Павлом Дуровым и его девушкой Юлией Вавиловой. Их заметили на одной из парижских улиц. Бизнесмен на видео вроде смотрит под ноги, но на ходу врезается в столбик дорожного ограждения. При этом поблизости нет охраны и телохранителей.