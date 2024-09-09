Психолог раскрыла тайны, которые хранит странная походка Павла Дурова как из GTA

Очень часто язык тела способен сказать о человеке намного больше, чем он сам. Так произошло с известным создателем Telegram Павлом Дуровым. Сам того не зная, он «описал» своё состояние и настроение с помощью походки в момент прогулки по Парижу. Видео активно разлетелось по СМИ, и язык тела Дурова эксклюзивно для Life.ru прокомментировала психолог и эзотерик Аделина Блэкмун.

Новое видео с Павлом Дуровым — редкие кадры, на которых миллионер снят случайно. Его напряжённая и одновременно неуверенная походка выдаёт человека, впервые оказавшегося в незнакомом для себя месте или в незнакомой ситуации. То, что он идёт озираясь и натыкаясь на столбики ограждения, может говорить о том, что не так часто ему приходится передвигаться в толпе обычных людей, без охраны или без другого прикрытия. Аделина Блэкмун Психолог и эзотерик

Эксперт также обратила внимание на суетливость движений Дурова. По её словам, бизнесмен постоянно контролировал ситуацию и, скорее всего, просто не хотел встретиться с прессой или папарацци.

При этом Дуров, как всегда, одет во всё черное и выглядит максимально узнаваемо. Он идёт рядом с девушкой, но не вместе с ней, не обращая на неё внимания. Эта «прогулка» мало походит на прогулку двух влюблённых или хотя бы друзей. Вероятно, предприниматель озабочен только своими проблемами, а девушка, скорее всего, выполняет роль сопровождающего. Аделина Блэкмун Психолог и эзотерик

Эксперт добавила, что сейчас Дуров находится в очень сложном положении и не знает, что ему делать, «он вынужден ориентироваться по обстоятельствам». При этом бизнесмен надеется на чьё-либо влиятельное вмешательство.