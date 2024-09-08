Дуров снова появился на людях в Париже с подружкой, но вёл себя странно
Прогулку Дурова и Вавиловой по улицам Парижа сняли на видео
Павел Дуров идёт по Парижу с Юлией Вавиловой. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marielobanova
Российского предпринимателя Павла Дурова вместе с его девушкой Юлией Вавиловой заметили на прогулке по парижским улицам. Видео с создателем Telegram опубликовала у себя в социальной сети блогер Мария Лобанова.
Павел Дуров идёт по Парижу с Юлией Вавиловой. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marielobanova
На опубликованных кадрах видно, что бизнесмен весь в чёрном, вдобавок надел солнцезащитные очки и кепку. Возможно, он не хочет, чтобы его узнавали, что понятно в его в ситуации. А ещё он часто и резко озирается по сторонам, словно боится слежки, нападения или неприятной встречи. Кроме того, он вроде смотрит под ноги, но на ходу врезается в столбик дорожного ограждения. При этом на видео пара прогуливается вдвоём — телохранителей рядом нет.
Напомним, что парижский суд отпустил Павла Дурова из-под ареста под фантастических размеров залог. Бизнесмену запретили покидать Францию. Ему вменяют соучастие в шести преступлениях. Сам же Дуров после освобождения заверил, что Telegram будет активно бороться с угрозой терроризма в республике.