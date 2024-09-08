Дуров снова появился на людях в Париже с подружкой, но вёл себя странно

На опубликованных кадрах видно, что бизнесмен весь в чёрном, вдобавок надел солнцезащитные очки и кепку. Возможно, он не хочет, чтобы его узнавали, что понятно в его в ситуации. А ещё он часто и резко озирается по сторонам, словно боится слежки, нападения или неприятной встречи. Кроме того, он вроде смотрит под ноги, но на ходу врезается в столбик дорожного ограждения. При этом на видео пара прогуливается вдвоём — телохранителей рядом нет.