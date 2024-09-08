Мировому «хай-теку» предрекли большие проблемы из-за ареста Павла Дурова
The National: Париж поставил под удар высокие технологии из-за суда над Дуровым
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Высокотехнологичные компании всего мира рискуют попасть в опалу из-за задержания в Париже основателя Telegram Павла Дурова. Ответственной за эту цепочку событий станет Франция, посягнувшая на свободу российского бизнесмена, уверены эксперты издания The National.
Зарубежные аналитики напомнили, что крупные соцсети и их владельцы привыкли конфликтовать с властями различных государств. Однако история с миллиардером из РФ уникальна, так как это первый случай, когда создателя популярной онлайн-платформы задерживают и обвиняют в совершении преступлений. Отныне компании высокотехнологичного сектора могут столкнуться с более осторожным отношением к себе со стороны правительств.
«Аналитики, инвесторы, сотрудники и пользователи должны испытывать опасения в отношении того, что может произойти дальше для сектора с точки зрения государственного надзора», — поделились тревожным прогнозом авторы.
Напомним, что суд в Париже отпустил Дурова под гигантский залог, запретив ему покидать территорию Франции. Незадолго до этого служители Фемиды обвинили россиянина в шести преступлениях. По освобождении из-под надора бизнесмен отметил, что Telegram начнёт борьбу с угрозой терроризма в Пятой республике. Впрочем, считает Дмитрий Медведев, долго эта история не продлится.