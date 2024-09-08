Мировому «хай-теку» предрекли большие проблемы из-за ареста Павла Дурова

Высокотехнологичные компании всего мира рискуют попасть в опалу из-за задержания в Париже основателя Telegram Павла Дурова. Ответственной за эту цепочку событий станет Франция, посягнувшая на свободу российского бизнесмена, уверены эксперты издания The National.

Зарубежные аналитики напомнили, что крупные соцсети и их владельцы привыкли конфликтовать с властями различных государств. Однако история с миллиардером из РФ уникальна, так как это первый случай, когда создателя популярной онлайн-платформы задерживают и обвиняют в совершении преступлений. Отныне компании высокотехнологичного сектора могут столкнуться с более осторожным отношением к себе со стороны правительств.