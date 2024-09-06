«Много фейков»: «Невеста» Дурова вышла на связь после задержания в Париже

Спутница Павла Дурова Юлия Вавилова вышла на связь вслед за основателем Telegram и опубликовала пост в соцсетях. Девушка, которая, предположительно, является возлюбленной предпринимателя, обратилась к подписчикам, друзьям и семье, поблагодарив их за поддержку.

По словам Юлии, после ареста её и Дурова «ходит много фейков, но это тема на будущее». Свой пост она сопроводила фотографией из ресторана около Лувра. Ранее в соцсетях появились кадры, как Вавилова прогуливается по улицам Парижа вместе с Дуровым.