«Много фейков»: «Невеста» Дурова вышла на связь после задержания в Париже
Спутница Дурова Вавилова вышла на связь после задержания в Париже
Юлия Вавилова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / julivavilova
Спутница Павла Дурова Юлия Вавилова вышла на связь вслед за основателем Telegram и опубликовала пост в соцсетях. Девушка, которая, предположительно, является возлюбленной предпринимателя, обратилась к подписчикам, друзьям и семье, поблагодарив их за поддержку.
«Рада сообщить вам, что всё хорошо», — написала 24-летняя Вавилова в соцсетях.
По словам Юлии, после ареста её и Дурова «ходит много фейков, но это тема на будущее». Свой пост она сопроводила фотографией из ресторана около Лувра. Ранее в соцсетях появились кадры, как Вавилова прогуливается по улицам Парижа вместе с Дуровым.
Напомним, что 29 августа Дурова выпустили на свободу после четырёх суток ареста. Бизнесмена обязали заплатить залог в размере пять миллионов евро. Он будет находиться под надзором и не сможет покинуть Францию. Основателю Telegram вменяют целый ряд обвинений, по одному из эпизодов ему грозит до десяти лет лишения свободы. Защита Дурова считает это абсурдом и подчёркивает, что мессенджер соблюдает законы ЕС. Вместе с Дуровым в день задержания была блогерша Юлия Вавилова. Её, кстати, по одной из версий, считают тайным агентом «Моссада».