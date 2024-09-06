«У меня нет сомнений»: Медведев объяснил, почему французам придётся отпустить Дурова
Медведев: Франция рано или поздно отпустит Дурова, чтобы не портить имидж
Французские власти рано или поздно всё равно отпустят основателя Telegram Павла Дурова, так как они не хотят портить имидж страны. В этом убеждён заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Его всё равно выпустят, у меня нет сомнений. Просто они, тот же самый [президент Франции Эмманюэль] Макрон, не захотят на себя все эти помои выливать, всю эту отрицательную реакцию», — сказал он в беседе с ТАСС.
При этом Медведев не исключил, что под давлением Дуров может передать ключи шифрования Telegram французам. Как он подчеркнул, если жизнь задержанного предпринимателя сложится неблагоприятным образом, а к такому исходу есть предпосылки, то он «никуда не денется».
Напомним, Павла Дурова задержали по прилёту во Францию 24 августа. Основателю Telegram вменяют целый ряд преступлений, и только по одному эпизоду ему грозит до десяти лет лишения свободы. Суд отпустил предпринимателя под залог в пять миллионов евро, поместив его под надзор и запретив покидать республику. Комментируя дело, он в том числе назвал борьбу с преступниками в мессенджере своей личной целью.