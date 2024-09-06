ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 11:28

«У меня нет сомнений»: Медведев объяснил, почему французам придётся отпустить Дурова

Медведев: Франция рано или поздно отпустит Дурова, чтобы не портить имидж

Французские власти рано или поздно всё равно отпустят основателя Telegram Павла Дурова, так как они не хотят портить имидж страны. В этом убеждён заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Его всё равно выпустят, у меня нет сомнений. Просто они, тот же самый [президент Франции Эмманюэль] Макрон, не захотят на себя все эти помои выливать, всю эту отрицательную реакцию», — сказал он в беседе с ТАСС.

При этом Медведев не исключил, что под давлением Дуров может передать ключи шифрования Telegram французам. Как он подчеркнул, если жизнь задержанного предпринимателя сложится неблагоприятным образом, а к такому исходу есть предпосылки, то он «никуда не денется».

Дуров отверг руку дипломатической помощи России, пишут СМИ
Дуров отверг руку дипломатической помощи России, пишут СМИ

Напомним, Павла Дурова задержали по прилёту во Францию 24 августа. Основателю Telegram вменяют целый ряд преступлений, и только по одному эпизоду ему грозит до десяти лет лишения свободы. Суд отпустил предпринимателя под залог в пять миллионов евро, поместив его под надзор и запретив покидать республику. Комментируя дело, он в том числе назвал борьбу с преступниками в мессенджере своей личной целью.

Обложка ©

Кremlin.ru

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Совбез РФ
  • Задержание Павла Дурова
  • Павел Дуров
  • Франция
  • Telegram
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров