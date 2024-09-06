«У меня нет сомнений»: Медведев объяснил, почему французам придётся отпустить Дурова

Французские власти рано или поздно всё равно отпустят основателя Telegram Павла Дурова, так как они не хотят портить имидж страны. В этом убеждён заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Его всё равно выпустят, у меня нет сомнений. Просто они, тот же самый [президент Франции Эмманюэль] Макрон, не захотят на себя все эти помои выливать, всю эту отрицательную реакцию», — сказал он в беседе с ТАСС.