Дуров отверг руку дипломатической помощи России, пишут СМИ
Politico: Павел Дуров отказался от дипломатической помощи России и ОАЭ
Павел Дуров во время визита в Казахастан. Обложка © Telegram / Du Rove's Channel
Бизнесмен Павел Дуров, попавший в серьёзную опалу во Франции, отказался от предложений дипломатической помощи со стороны родной РФ и Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом рассказала газета Politico со ссылкой на неназванного французского чиновника.
«Лицо, о котором идёт речь, отказалось от консульской защиты со стороны России и визита представителя консульства ОАЭ», — сообщил источник, отметив, что основатель Telegram согласился держать арабских дипломатов в курсе дела.
Напомним, Дуров был задержан по прилёту во Францию 24 августа. Бизнесмену инкриминируют целый список преступлений, и только по одному эпизоду ему светит до десяти лет лишения свободы. Суд отпустил предпринимателя под залог в пять миллионов евро, поместив его под надзор и наложив запрет на выезд из республики. Вскоре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти готовы оказать поддержку Дурову как гражданину страны.