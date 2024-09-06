Дуров отверг руку дипломатической помощи России, пишут СМИ

Бизнесмен Павел Дуров, попавший в серьёзную опалу во Франции, отказался от предложений дипломатической помощи со стороны родной РФ и Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом рассказала газета Politico со ссылкой на неназванного французского чиновника.