Прокурор Парижа: Дело Дурова показательно в плане борьбы с киберпреступностью

Глава надзорного органа отметила, что интерес ведомства также пал на сайт Coco и зашифрованный мессенджер Sky ECC, который был закрыт по её требованию. Бекко добавила, что власти неоднократно просили Telegram выдать киберпреступников, которые занимались в том числе детской порнографией, но ответа от площадки не получили. Именно поэтому взялись за самого Дурова.