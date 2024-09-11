Прокурор Парижа: Дело Дурова показательно в плане борьбы с киберпреступностью
Павел Дуров. Обложка © Telegram / Du Rove's Channel
Уголовное преследование основателя Telegram Павла Дурова является показательными с точки зрения борьбы с киберпреступностью. С таким заявлением выступила прокурор Парижа Лор Бекко в эфире радиостанции RTL.
«Это дело является показательным в плане действий, которые ведёт Служба по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа», — заявила прокурор.
Глава надзорного органа отметила, что интерес ведомства также пал на сайт Coco и зашифрованный мессенджер Sky ECC, который был закрыт по её требованию. Бекко добавила, что власти неоднократно просили Telegram выдать киберпреступников, которые занимались в том числе детской порнографией, но ответа от площадки не получили. Именно поэтому взялись за самого Дурова.
Прокурор заключила, что Павел Дуров выполняет все судебные предписания и полностью сотрудничает со следствием, исправно отмечаясь в комиссариате.
Напомним, парижский суд отпустил Павла Дурова под огромный залог. Life.ru снял, как основатель Telegram покидает за заседания. Бизнесмену запретили выезжать за территорию Франции, ему вменяют шесть преступлений. Основатель Telegram пообещал, что мессенджер начнёт борьбу с угрозой терроризма. Впрочем, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, долго эта история не продлится.