Никакого французского: СМИ узнали, на каком языке допрашивали Дурова после ареста в Париже
Franceinfo: Дуров на допросах общался на русском и английском языках
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Павел Дуров после задержания в Париже общался со следователями на русском и английском языках, передаёт радиостанция Franceinfo. Указывается, что основатель Telegram владеет французским на уровне B1 — среднем, недостаточном для ответов на вопросы правоохранителей.
По данным радиостанции, Дуров сдал экзамен DELF в декабре 2020 года в центре французского языка "Альянс Франсез" в Дубае. Регистрация на тестирование проводилась при участии консульства Парижа, а президент Эмманюэль Макрон лично встречался с предпринимателем и выражал желание предоставить ему гражданство. МИД рассматривал заявку бизнесмена «на самом высоком уровне», но, как утверждается, без обхода правил.
Напомним, суд в Париже отпустил Павла Дурова под огромный залог. Основателю Telegram запретили покидать территорию Франции, его обвиняют в шести преступлениях. Предприниматель заявил, что мессенджер начнёт борьбу с угрозой терроризма в Пятой республике. Впрочем, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, долго эта история не продлится.