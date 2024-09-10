Никакого французского: СМИ узнали, на каком языке допрашивали Дурова после ареста в Париже

Павел Дуров после задержания в Париже общался со следователями на русском и английском языках, передаёт радиостанция Franceinfo. Указывается, что основатель Telegram владеет французским на уровне B1 — среднем, недостаточном для ответов на вопросы правоохранителей.

По данным радиостанции, Дуров сдал экзамен DELF в декабре 2020 года в центре французского языка "Альянс Франсез" в Дубае. Регистрация на тестирование проводилась при участии консульства Парижа, а президент Эмманюэль Макрон лично встречался с предпринимателем и выражал желание предоставить ему гражданство. МИД рассматривал заявку бизнесмена «на самом высоком уровне», но, как утверждается, без обхода правил.