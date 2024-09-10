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10 сентября, 12:30

Никакого французского: СМИ узнали, на каком языке допрашивали Дурова после ареста в Париже

Franceinfo: Дуров на допросах общался на русском и английском языках

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров после задержания в Париже общался со следователями на русском и английском языках, передаёт радиостанция Franceinfo. Указывается, что основатель Telegram владеет французским на уровне B1 — среднем, недостаточном для ответов на вопросы правоохранителей.

По данным радиостанции, Дуров сдал экзамен DELF в декабре 2020 года в центре французского языка "Альянс Франсез" в Дубае. Регистрация на тестирование проводилась при участии консульства Парижа, а президент Эмманюэль Макрон лично встречался с предпринимателем и выражал желание предоставить ему гражданство. МИД рассматривал заявку бизнесмена «на самом высоком уровне», но, как утверждается, без обхода правил.

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Напомним, суд в Париже отпустил Павла Дурова под огромный залог. Основателю Telegram запретили покидать территорию Франции, его обвиняют в шести преступлениях. Предприниматель заявил, что мессенджер начнёт борьбу с угрозой терроризма в Пятой республике. Впрочем, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, долго эта история не продлится.

Матвей Константинов
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