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12 сентября, 11:58

Telegram начал сотрудничать со следователями Франции, пишут СМИ

Liberation: Telegram начал отвечать следователям Франции после ареста Дурова

Мессенджер Telegram после ареста своего основателя Павла Дурова стал отвечать на запросы следователей и предоставлять данные, «способные идентифицировать преступников». Об этом сообщает издание Liberation.

«По нашей информации, платформа обмена сообщениями отреагировала на запросы Управления по делам несовершеннолетних (OFMIN) национальной полиции и жандармерии в рамках нескольких уголовных расследований, предоставив элементы, которые могут идентифицировать определённых подозреваемых», — указано в материале.

По словам журналистов, речь, в частности, идёт о преступлениях против детей.

Согласно информации издания, множество французских прокуратур ведут дела, которые требуют предоставления сведений от мессенджера. Органам обвинения порекомендовали возобновить расследования, связанные с Telegram, если они были приостановлены.

Кроме того, в статье указано, что федеральная прокуратура Бельгии также надеется на сотрудничество с платформой.

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Напомним, что ранее суд в Париже отпустил Павла Дурова под огромный залог. Life.ru снял, как основатель Telegram покидает заседание. Бизнесмену запретили выезжать за территорию Франции, ему вменяют шесть преступлений. Дуров пообещал, что мессенджер начнёт борьбу с угрозой терроризма. Впрочем, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, долго эта история не продлится. В прокуратуре Франции тем временем отметили, что дело Дурова показательно в плане борьбы с киберпреступностью.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lesyeuxde.er

Дарья Нарыкова
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