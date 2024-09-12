Telegram начал сотрудничать со следователями Франции, пишут СМИ

Мессенджер Telegram после ареста своего основателя Павла Дурова стал отвечать на запросы следователей и предоставлять данные, «способные идентифицировать преступников». Об этом сообщает издание Liberation.

«По нашей информации, платформа обмена сообщениями отреагировала на запросы Управления по делам несовершеннолетних (OFMIN) национальной полиции и жандармерии в рамках нескольких уголовных расследований, предоставив элементы, которые могут идентифицировать определённых подозреваемых», — указано в материале.

По словам журналистов, речь, в частности, идёт о преступлениях против детей.

Согласно информации издания, множество французских прокуратур ведут дела, которые требуют предоставления сведений от мессенджера. Органам обвинения порекомендовали возобновить расследования, связанные с Telegram, если они были приостановлены.