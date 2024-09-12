Telegram начал сотрудничать со следователями Франции, пишут СМИ
Liberation: Telegram начал отвечать следователям Франции после ареста Дурова
Мессенджер Telegram после ареста своего основателя Павла Дурова стал отвечать на запросы следователей и предоставлять данные, «способные идентифицировать преступников». Об этом сообщает издание Liberation.
«По нашей информации, платформа обмена сообщениями отреагировала на запросы Управления по делам несовершеннолетних (OFMIN) национальной полиции и жандармерии в рамках нескольких уголовных расследований, предоставив элементы, которые могут идентифицировать определённых подозреваемых», — указано в материале.
По словам журналистов, речь, в частности, идёт о преступлениях против детей.
Согласно информации издания, множество французских прокуратур ведут дела, которые требуют предоставления сведений от мессенджера. Органам обвинения порекомендовали возобновить расследования, связанные с Telegram, если они были приостановлены.
Кроме того, в статье указано, что федеральная прокуратура Бельгии также надеется на сотрудничество с платформой.
Напомним, что ранее суд в Париже отпустил Павла Дурова под огромный залог. Life.ru снял, как основатель Telegram покидает заседание. Бизнесмену запретили выезжать за территорию Франции, ему вменяют шесть преступлений. Дуров пообещал, что мессенджер начнёт борьбу с угрозой терроризма. Впрочем, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, долго эта история не продлится. В прокуратуре Франции тем временем отметили, что дело Дурова показательно в плане борьбы с киберпреступностью.
Shutterstock / FOTODOM / lesyeuxde.er