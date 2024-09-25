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25 сентября, 18:59

Хитрый Дуров раскрыл французским силовикам свой годовой доход и удивил всю западную прессу

Le Monde: Дуров при задержании заявил, что за год зарабатывает 1 дирхам

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что зарабатывает всего один дирхам (примерно 25 рублей) в год. Об этом сообщило издание Le Monde. По его данным, миллиардер так решил ответить французским силовика, которые допрашивали его по прилёте.

«Павел Дуров любит демонстрировать свой аскетичный образ жизни. Когда его допрашивали о доходах во время задержания во Франции в конце августа, сооснователь сервиса обмена сообщениями Telegram сказал следователям, что собирает всего «1 эмиратский дирхам» в год. Это примерно 0,27 доллара. Это оставило его собеседников в недоумении», — говорится в статье.

Прокуратура Парижа хотела €20 млн залога за освобождение Дурова
Прокуратура Парижа хотела €20 млн залога за освобождение Дурова

Напомним, Павла Дурова задержали во Франции из-за отказа в сотрудничестве с властями. Позже суд отпустил его под залог, Life.ru снял момент освобождения. Сейчас бизнесмен не может выехать за рубеж, ему вменяют шесть преступлений. Дуров пообещал, что приложение будет бороться с терроризмом. Он согласился передавать французским властям данные о предполагаемых преступниках по запросу.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Александра Мышляева
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