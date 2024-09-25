Хитрый Дуров раскрыл французским силовикам свой годовой доход и удивил всю западную прессу

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что зарабатывает всего один дирхам (примерно 25 рублей) в год. Об этом сообщило издание Le Monde . По его данным, миллиардер так решил ответить французским силовика, которые допрашивали его по прилёте.

«Павел Дуров любит демонстрировать свой аскетичный образ жизни. Когда его допрашивали о доходах во время задержания во Франции в конце августа, сооснователь сервиса обмена сообщениями Telegram сказал следователям, что собирает всего «1 эмиратский дирхам» в год. Это примерно 0,27 доллара. Это оставило его собеседников в недоумении», — говорится в статье.