Хитрый Дуров раскрыл французским силовикам свой годовой доход и удивил всю западную прессу
Le Monde: Дуров при задержании заявил, что за год зарабатывает 1 дирхам
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что зарабатывает всего один дирхам (примерно 25 рублей) в год. Об этом сообщило издание Le Monde. По его данным, миллиардер так решил ответить французским силовика, которые допрашивали его по прилёте.
«Павел Дуров любит демонстрировать свой аскетичный образ жизни. Когда его допрашивали о доходах во время задержания во Франции в конце августа, сооснователь сервиса обмена сообщениями Telegram сказал следователям, что собирает всего «1 эмиратский дирхам» в год. Это примерно 0,27 доллара. Это оставило его собеседников в недоумении», — говорится в статье.
Напомним, Павла Дурова задержали во Франции из-за отказа в сотрудничестве с властями. Позже суд отпустил его под залог, Life.ru снял момент освобождения. Сейчас бизнесмен не может выехать за рубеж, ему вменяют шесть преступлений. Дуров пообещал, что приложение будет бороться с терроризмом. Он согласился передавать французским властям данные о предполагаемых преступниках по запросу.
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